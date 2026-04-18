تعليق خدمات المياه في غزة بعد هجوم على محطة صهاريج وإصابة شخصين

منظمة دولية تعلّق أنشطتها في غزة بعد هجوم على محطة صهاريج للمياه، مما أدى إلى إصابة اثنين، وتطالب بتحقيق إسرائيلي في ظل تزايد خروقات وقف إطلاق النار.

أعلنت منظمة دولية معنية بتوفير المياه في غزة عن تعليق أنشطتها مؤقتاً عقب هجوم استهدف محطة صهاريج رئيسية في منطقة المنصورة، مما أدى إلى إصابة شخصين. وقع الحادث صباح الجمعة خلال عملية نقل اعتيادية للمياه، وهي عملية حيوية لضمان وصول المياه الصالحة للشرب إلى سكان مدينة غزة الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المحطة كمصدر أساسي. وقد أكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن هذا الهجوم لم يؤدِ فقط إلى توقف العمليات في هذا الموقع الحيوي، بل دفعها أيضاً إلى اتخاذ قرار صعب بتعليق كافة أنشطتها هناك، مما يثير قلقاً عميقاً بشأن استمرار توفير الخدمات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

تطالب المنظمة السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الحادث، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية العاملين في المجال الإنساني، والمدنيين، والبنى التحتية الحيوية التي لا غنى عنها لاستمرار الحياة اليومية للسكان.

لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة. وقد حاولت بعض وسائل الإعلام التواصل مع السفارة الإسرائيلية في واشنطن للحصول على رد، إلا أنها لم تتلقَ أي استجابة حتى لحظة نشر الخبر.

يأتي هذا الحادث ليضاف إلى سجل ما وصفته التقارير بأنها خروقات يومية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بياناً مفصلاً، أشار فيه إلى أن إسرائيل قد ارتكبت حوالي 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

تشمل هذه الخروقات، وفقاً للبيان، أعمال قتل واعتقال وفرض حصار خانق أدى إلى تجويع السكان، وهي ممارسات تضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع. تؤكد هذه الأرقام على حجم الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها اتفاق وقف إطلاق النار، وتثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام به من قبل جميع الأطراف المعنية.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن هذه الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار قد أسفرت عن خسائر بشرية فادحة. فقد استشهد 766 فلسطينياً وأصيب 2147 آخرون نتيجة لهذه الانتهاكات، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

ولم تقتصر الأزمة على الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بل إن قطاع غزة قد تعرض على مدى العامين الماضيين لحرب إبادة جماعية، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وفقاً لبيانات حقوقية. نتج عن هذه الحرب دمار هائل طال حوالي 90% من البنى التحتية المدنية، وشهدت استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة 172 ألف آخرين.

تقدر الأمم المتحدة حجم الأضرار بتكلفة إعمار تبلغ حوالي 70 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الدمار الذي لحق بالقطاع والحاجة الماسة لإعادة إعماره.





