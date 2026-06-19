تعليق محادثات سويسرا وإيران دون تحديد موعد للاستئناف

أعلنت السلطات السويسرية تعليق محادثاتها مع إيران دون تحديد موعد للاستئناف، ما أثار تساؤلات حول مصير الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

أعلنت السلطات السويسرية تعليق محادثات ها مع إيران دون تحديد موعد للاستئناف، ما أثار تساؤلات حول مصير ال اتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ويأتي القرار في ظل بقاء تفاصيل رئيسية في الاتفاق معلّقة، رغم الدور الوسيط التقليدي الذي تضطلع به سويسرا بين واشنطن وطهران. أعلنت السلطات السويسرية تعليق محادثاتها مع إيران في الوقت الراهن، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، في خطوة أثارت تساؤلات فورية حول مصير الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع طهران في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف الإعلان السويسري أن ثمة تفاصيل رئيسية لا تزال عالقة ولم يُحسم التفاوض بشأنها، مما يُلقي بظلاله على الاتفاقية التي كان يُفترض أن تمثّل خطوة دبلوماسية بارزة في الملف النووي الإيراني. لم يتضح بعد ما إذا كان تعليق المحادثات سيُفضي إلى تأجيل مؤقت أم إلى تعقيدات أعمق تطال جوهر الاتفاقية الموقّعة، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول النقاط الخلافية التي أوقفت المسار التفاوضي.

وتضطلع سويسرا تاريخياً بدور الوسيط في القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إذ تمثّل مصالح الولايات المتحدة في إيران في غياب علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين، مما يجعل تعليق المحادثات على أراضيها حدثاً ذا دلالة بالغة في سياق الجهود الدبلوماسية الجارية. وأبرز الإعلان جملةً من التطورات المتشابكة، أبرزها: تعليق المحادثات دون تحديد موعد للاستئناف، ووجود بنود خلافية لم يُتفق عليها نهائياً رغم التوقيع، فضلاً عن تساؤلات متصاعدة حول الجدوى العملية للاتفاق في صيغته الراهنة





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