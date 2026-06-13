تعليق وصول نماذج الذكاء الاصطناعي Fable 5 وMythos 5 بأمر حكومي أمريكي

شركة أنثروبيك تعلق الوصول إلى نموذجيها Fable 5 وMythos 5 لجميع العملاء امتثالاً لتوجيه أمريكي يحظر على الرعايا الأجانب الوصول إليهما بسبب مخاوف الأمن القومي، بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي.

أعلنت شركة أنثروبيك ، المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ، تعليق الوصول إلى نموذجيها اللغويين الكبيرين Fable 5 و Mythos 5 لجميع عملائها، وذلك امتثالاً لتوجيه حكومي أمريكي يحظر على الرعايا الأجانب الوصول إليهما.

يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج Fable 5، مما أثار موجة من التساؤلات حول تأثير السياسات الحكومية على قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو. وفي تدوينة رسمية، أوضحت الشركة أنها تلقت توجيهاً من الجهات الحكومية الأمريكية يمنع الرعايا الأجانب، بما فيهم العاملون لدى أنثروبيك أنفسهم، من استخدام هذين النموذجين. وأكدت أنثروبيك أن الامتثال لهذا الأمر يستلزم وقف الوصول إلى النموذجين بشكل كامل، مما يشمل إلغاء جميع التصاريح والاشتراكات القائمة مؤقتاً.

وأضافت الشركة في بيانها أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التوافق مع القوانين واللوائح الفيدرالية، معربة عن أملها في إعادة النظر في القرار في المستقبل القريب. يُذكر أن هذا التوجيه الحكومي يأتي في إطار مرسوم تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني. وينص المرسوم على فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً، لكنه يصف هذه الرقابة بأنها طوعية في المقام الأول.

ومع ذلك، يبدو أن تطبيق هذه السياسة كان أكثر صرامة مما توقعته الشركات، خاصة مع توجيه حظر مباشر لشركة أنثروبيك. وتعد أنثروبيك واحدة من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث اشتهرت بتركيزها على الأخلاقيات والسلامة في تطوير نماذجها. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين، الذين يرون أنه يضع الشركة في موقف صعب بين التزاماتها التجارية تجاه عملائها الدوليين والمتطلبات الأمنية للحكومة الأمريكية.

كما أن تعليق الوصول المفاجئ قد يؤثر على سمعة الشركة، خاصة أن العديد من الشركات والمطورين يعتمدون على هذه النماذج في تطبيقاتهم اليومية. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع تزايد مخاوف التجسس الصناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة. ومع ذلك، ينتقد معارضون مثل هذه الإجراءات، معتبرين أنها تقوض الابتكار وتعيق التعاون الدولي في المجالات العلمية والتقنية.

وفي ظل هذه التطورات، يتساءل الكثيرون عن مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة، وعن إمكانية توسع هذه القيود لتشمل نماذج أخرى في المستقبل. كما تبرز أسئلة حول كيفية تعامل الشركات مع سياسات تفرضها الحكومات قد تتعارض مع مبادئ الانفتاح والشمولية التي تتبناها. وفيما يخص عملاء أنثروبيك، فقد تلقوا إشعارات بالتعليق مع وعود بتعويضات أو بدائل مؤقتة، لكن التفاصيل لم تكشف بعد. ومن المتوقع أن تعقد الشركة مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل للإجابة على استفسارات الإعلام والمستخدمين.

في الختام، يظل هذا الحدث علامة فارقة في علاقة الحكومات بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الطموحات التقنية والتجارية، مما يستدعي حواراً أوسع بين الأطراف المعنية لتحقيق توازن بين الابتكار والأمن





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