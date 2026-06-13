تعطل الخدمات المصرفية في إيران وسط توقع توقيع اتفاق نووي إلكترونياً

بنوك إيرانية تعاني من عطل تقني واسع يعيق الخدمات الرقمية، مع اتهامات محتملة بهجوم إلكتروني، في ظل توتر العلاقات الدولية وتوقع توقيع اتفاق نووي عبر الفيديو بين الولايات المتحدة وإيران.

في ظل توتر الأجواء الدولية وتوقع توقيع اتفاق نهائي يُقصد منه الحد من انتشار الأسلحة النووية، تعرضت مجموعة من ال بنوك ال إيران ية لاضطرابات تقنية شديدة أثرت على مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية.

وفي صباح اليوم السادس من يونيو عام 2026، أعلنت وكالات أنباء محلية عن توقف جزئي في عمل بنوك مثل "ملي" (المصرف الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"توسعة صادرات"، نتيجة عطل فني أصاب الأنظمة الأساسية لشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ الفجر الباكر. هذا العطل تسبب في تعطيل تطبيقات الهواتف الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، بل وشمل بعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية، ما أدى إلى تأجيل عمليات السحب والتحويلات اليومية للمستفيدين داخل البلاد.





تشير مصادر محلية إلى احتمال أن يكون هذا العطل نتيجة هجوم إلكتروني موجه، غير أن الجهات الرسمية للبنوك والسلطات الإيرانية لم تصدد بهذا التأكيد حتى الآن. وعلى الرغم من غياب أرقام دقيقة حول حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لاستعادة الخدمات بالكامل، فإن الفرق الفنية المتواجدة داخل المؤسسات المصرفية تعمل على تشغيل الأنظمة الاحتياطية وإعادة تشغيل الخدمات خطوة بخطوة.

وأكد البنك المركزي الإيراني أن المتعاملين من التجار وأصحاب المتاجر سيستمرون في استلام مستحقاتهم المالية عبر حسابات احتياطية تم تفعيلها مسبقاً، لضمان عدم توقف عمليات التسوية التجارية اليومية. كما شدد على استمرار مراقبة الأنظمة المصرفية والبنية التحتية الرقمية على مدار الساعة لتفادي أي اختراقات مستقبلية.



تزامناً مع هذه الأزمة التقنية، يتصاعد القلق في الأوساط الاقتصادية الإيرانية التي تعاني من ضغوط شديدة نتيجة العقوبات وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

أعلن البنك المركزي أنّه يتخذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية عمليات الإيداع والتحويل، وأن الفرق التقنية تواصل الجهود لتحديد جذور العطل وتطبيق حلول دائمة. وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن استعداده لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يُوقع الاتفاق المتعلق بمنع امتلاك إيران للنوويات في موعده المحدد غداً، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تُعيد أي مبالغ مالية لإيران.

من جهته، صرح متحدث باسم الحكومة الباكستانية أن توقيع مذكرة التفاهم سيجري غداً عبر تقنية الفيديو بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذه الطريقة جاء اختيارها لأسباب لوجستية، أبرزها ضرورة بقاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في الولايات المتحدة خلال تحضير قمة مجموعة السبع في فرنسا. المتابعة مستمرة لمعرفة ما إذا كان العطل الانتقالي سيتحول إلى تهديد أوسع على الأمن السيبراني في المنطقة، وما سيؤول به الحال إلى توقيع الاتفاقية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل إيران





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