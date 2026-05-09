تعزيز الشراكات الاستراتيجية: زيارة اقتصادية ملكية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا تفتح آفاقاً جديدة للتعاون

تغطية شاملة للزيارة التاريخية للوفد الاقتصادي البلجيكي برئاسة الملكة ماتيلد إلى تركيا بعد 14 عاماً، بهدف تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والطاقة واللوجستيات، وإعادة صياغة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

تشهد العلاقات التركية البلجيكية تحولاً استراتيجياً نوعياً يتجسد في الزيارة الاقتصادية رفيعة المستوى التي يقوم بها وفد بلجيكي إلى تركيا ، وهي زيارة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تأتي بعد انقطاع دام نحو أربعة عشر عاماً.

هذه الزيارة لا تمثل مجرد لقاء تجاري عابر، بل هي تدشين لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في ظل ظروف جيوسياسية واقتصادية متغيرة، وتهدف إلى صياغة رؤية متجددة للعلاقات بين أنقرة وبروكسل. ما يمنح هذه البعثة ثقلاً دبلوماسياً ومكانة خاصة هو رئاسة الملكة ماتيلد لها، مما حولها إلى بعثة اقتصادية ملكية، وهو أمر يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة البلجيكية لتعزيز روابطها مع تركيا.

ولم تقتصر مشاركة الوفد على الجوانب البروتوكولية، بل ضمت نخبة من الوزراء الفيدراليين ورؤساء الحكومات الإقليمية ووزراء من مختلف الأقاليم البلجيكية، مما يشير إلى رغبة شاملة في بناء شراكات اقتصادية على كافة المستويات الإدارية والسياسية. وبحسب التصريحات الدبلوماسية، فإن هذه الزيارة جاءت نتيجة تخطيط دقيق وتحضيرات مسبقة وطويلة، تماشياً مع التقليد البلجيكي الراسخ في تنظيم بعثات اقتصادية دورية تهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة ودفع عجلة الحوار السياسي والاقتصادي.

وعلى صعيد البرنامج الميداني، يستهل الوفد البلجيكي زيارته بجولات تفقدية مكثفة في كبرى شركات الصناعات الدفاعية التركية في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول. ويأتي هذا التركيز على القطاع الدفاعي ليعكس إدراك الجانب البلجيكي للتطور المتسارع الذي شهدته تركيا في مجال التصنيع العسكري والتقنيات الدفاعية، مما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية في مجالات التصميم والتصنيع والتوريد.

وبالإضافة إلى الصناعات الدفاعية، تم تحديد مجموعة من القطاعات المحورية التي ستشكل محور المباحثات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يعد شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، وصناعة الفضاء وقطاع الطيران اللذين يمثلان قمة التطور التكنولوجي. كما تشمل الزيارة مناقشات معمقة حول الترابط اللوجستي والنقل، وهي مجالات حيوية تهدف من خلالها الدولتان إلى تعزيز تدفق السلع والخدمات وتسهيل حركة التجارة البينية.

إن اختيار هذه القطاعات تحديداً لم يكن عشوائياً، بل جاء بناءً على رؤية مستقبلية تؤكد أن هذه المجالات هي التي ستحدد ملامح اقتصاد المستقبل وستؤثر بشكل مباشر على التطورات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم. أما من الجانب التركي، فقد تم تحديد ثلاث أولويات استراتيجية كبرى لإنجاح هذه البعثة وتحقيق أقصى استفادة منها. تتمثل الأولوية الأولى في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى آفاق أوسع، وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات.

أما الأولوية الثانية، فتتمحور حول بناء استراتيجية مشتركة للوصول إلى أسواق دول ثالثة ومناطق جغرافية جديدة، حيث تسعى تركيا وبلجيكا إلى خلق قوة اقتصادية مشتركة تمكنهما من المنافسة في الأسواق العالمية بفعالية أكبر من خلال تكامل القدرات والخبرات. وتأتي الأولوية الثالثة لتشمل الرؤية الأشمل للعلاقات، حيث تطمح تركيا من خلال هذه الزيارة إلى بحث سبل تحديث الاتفاقية الخاصة بالاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق تكامل حقيقي في سلاسل القيمة الاقتصادية واللوجستية، وهو ما سيعود بالنفع على الشركات في كلا الجانبين.

وفي الختام، لا يمكن فصل هذه التحركات الاقتصادية عن السياق السياسي الأوسع، فمدينة بروكسل ليست مجرد عاصمة لبلجيكا، بل هي القلب النابض لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن هنا، فإن الزيارة تمثل فرصة سياسية ذهبية لإعادة تعريف وتطوير العلاقات التركية مع هذه المؤسسات الدولية.

فتركيا، بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضواً فاعلاً ومؤثراً في حلف الناتو، تجد في تعزيز علاقتها مع دولة مؤسسة في الاتحاد وحليفة في الحلف مثل بلجيكا مدخلاً هاماً لتحسين صورتها الاستراتيجية وتنسيق مواقفها تجاه القضايا المشتركة. إن هذا التداخل بين الاقتصاد والسياسة يؤكد أن الزيارة الملكية البلجيكية هي جسر للتواصل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبناء شراكة مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، مما يمهد الطريق لمرحلة من الازدهار المشترك والتعاون الوثيق في مواجهة التحديات العالمية الراهنة





