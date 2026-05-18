تعزيز التعاون السوري السعودي لتنظيم موسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

تفاصيل الخطة التنظيمية الشاملة التي تتبعها البعثة السورية في الرياض بالتنسيق مع الجهات السعودية لضمان راحة الحجاج السوريين وتسهيل مناسكهم عبر حلول رقمية ولوجستية متطورة.

شهدت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً وملموساً في ملف تنظيم رحلات الحج ، حيث أكد الوزير المفوض محسن مهباش، رئيس بعثة سفارة سوريا في الرياض، أن إدارة ملف الحج السوري قد استعادت اليوم مسارها المؤسسي المنظم.

هذا التحول الجذري يعكس رغبة حقيقية وتوجهاً واضحاً نحو الانتقال إلى إدارة تتسم بالشفافية العالية والانضباط الشديد، بما يضمن صيانة حقوق الحجاج السوريين وتوفير كافة سبل الراحة والسكينة لهم خلال أداء الفريضة. وأوضح مهباش أن السفارة السورية تضطلع بدور محوري وحساس كحلقة وصل أساسية في عمليات التنسيق المباشر والمستمر مع كافة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات الإجرائية والقانونية التي قد تواجه المعتمرين والحجاج، مشدداً على أن الهدف الأسمى والأساسي من هذه الجهود هو تمكين كل حاج سوري من أداء مناسكه الدينية وفق أعلى معايير الكرامة واليسر والطمأنينة، بعيداً عن أي عشوائية، وبما يتناسب مع قدسية هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.

وفيما يتعلق بالترتيبات الميدانية واللوجستية الدقيقة، كشف مهباش عن خطة تنظيمية شاملة ومتكاملة تبدأ من اللحظات الأولى لعمليات التسجيل داخل الأراضي السورية، حيث تعمل وزارة الأوقاف السورية بالتنسيق الوثيق والكامل مع الجانب السعودي على تدقيق الوثائق واستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان انسيابية عملية السفر والوصول إلى الأراضي المقدسة. ولا تقتصر هذه الخطة على الجوانب الورقية والإجرائية فحسب، بل تمتد لتشمل توفير بنية تحتية سكنية متطورة تليق بضيوف الرحمن، حيث تم تأمين إقامة الحجاج السوريين في 22 برجاً سكنياً مجهزة بكافة الخدمات العصرية في مكة المكرمة، بالإضافة إلى 8 أبراج سكنية في المدينة المنورة لضمان القرب من الحرمين الشريفين.

كما تم توفير أسطول ضخم من الحافلات الحديثة والمكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، مع تجهيز مخيمات في منى وعرفات تراعي أعلى معايير السلامة الصحية والراحة الجسدية، لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالحاج محفزة على العبادة والخشوع التام. ولتعزيز هذه المنظومة، تم تشكيل فرق عمل متخصصة ومؤهلة تضم كوادر صحية وإدارية وإعلامية توعوية، ترافق الحجاج في كافة مراحل رحلتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، لتقديم الدعم الفوري والإرشاد اللازم، مما يقلل من فرص حدوث أي مشكلات ميدانية ويضمن سلامة الجميع.

وعلى صعيد التطور التقني، أشاد رئيس البعثة السورية بالقفزة النوعية والتحول الرقمي الشامل الذي حققته المملكة العربية السعودية في إدارة منظومة الحج. وأشار إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة في إدارة الحشود وتنظيم التصاريح قد ساهم بشكل فعال في دقة المعلومات وسرعة المتابعة، مما انعكس إيجاباً على تجربة الحاج السوري الذي بات بإمكانه فهم الإجراءات النظامية والالتزام بمسارات التفويج والحركة بين المشاعر بدقة عالية وبأقل جهد ممكن.

وأكد مهباش أن التركيز الحالي ينصب على جودة التنظيم وسلامة الإجراءات المتبعة أكثر من التركيز على زيادة أعداد الحجاج، لأن الجودة هي الضمان الوحيد لتحقيق الراحة النفسية والجسدية لضيوف الرحمن. وفي ختام حديثه، وجه رسالة توعوية وأبوية للحجاج السوريين، حثهم فيها على استحضار قدسية هذه الرحلة المباركة والتحلي بالصبر الجميل والتعاون التام مع الجهات المنظمة، مع ضرورة احترام القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الجميع وتفرغهم للعبادة.

كما أعرب عن عميق شكره وامتنانه للقيادة السعودية والحكومة والشعب السعودي على ما يقدمونه من تسهيلات جليلة وجهود عظيمة في خدمة الحجاج، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين في كل ما يخدم الإنسان ويحفظ كرامته





