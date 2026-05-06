تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والمملكة العربية السعودية: آفاق جديدة من التعاون المؤسسي والتنسيق الإقليمي

استعرض الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستراتيجية، مع التركيز على القضايا الإقليمية الراهنة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وتوقيع اتفاقيات لتسهيل التنقل الدبلوماسي.

شهدت العلاقات التركية السعودية تطوراً ملحوظاً وملموساً في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى بوضوح خلال الاجتماع الثالث ل مجلس التنسيق التركي السعودي الذي انعقد مؤخراً برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

هذا الاجتماع لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل كان تجسيداً لرغبة البلدين في نقل علاقاتهما إلى مستوى أكثر استقراراً ومؤسسية، حيث تم التركيز بشكل كبير على بناء أطر عمل دائمة تضمن استمرارية التعاون بعيداً عن التقلبات السياسية المؤقتة. وقد أعلن الوزير فيدان عبر حسابه الرسمي أن المباحثات اتسمت بالشفافية والعمق، حيث تم استعراض كافة الملفات العالقة والمستجدة التي تهم الجانبين، مع التأكيد على أن التنسيق رفيع المستوى هو السبيل الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة في منطقة تعج بالتحديات والتحولات المتسارعة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستراتيجي، فقد شهد الاجتماع تقييماً شاملاً ومفصلاً لأداء اللجان الفرعية المتخصصة التي تعمل على تعزيز الروابط بين أنقرة والرياض. وقد شملت هذه النقاشات قطاعات حيوية للغاية، وفي مقدمتها قطاع التجارة الذي يسعى البلدان من خلاله إلى زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المتبادلة لتعزيز النمو الاقتصادي. كما تم التطرق إلى ملف الطاقة، وهو ملف استراتيجي بالنظر إلى مكانة السعودية العالمية في هذا المجال وخبرات تركيا في البنية التحتية للنقل والطاقة.

ولم يغب قطاع الدفاع والأمن عن طاولة النقاشات، حيث تم بحث سبل التعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على مجالات التعليم والثقافة والسياحة والنقل، باعتبارها جسوراً للتواصل الشعبي والثقافي التي تعزز من متانة العلاقات السياسية الرسمية. وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التواصل، تم توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة المسؤولين والدبلوماسيين وتسريع وتيرة التنسيق الميداني.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد احتلت القضية الفلسطينية، وتحديداً الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيزاً كبيراً من المباحثات. حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط إلى سكان القطاع. وأكد الوزراء أن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين القوى الإقليمية الفاعلة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية.

هذا التوافق في الرؤى يعكس إدراك البلدين بأن التعاون في الملفات الإنسانية والسياسية يمثل ركيزة أساسية في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعوب في المنطقة. ومن الناحية المؤسسية، يمثل مجلس التنسيق التركي السعودي الذي تأسس في عام 2016 آلية متطورة للتشاور والتعاون، حيث يهدف إلى مأسسة العلاقات الثنائية لضمان عدم ارتهانها للأشخاص أو الظروف الطارئة.

يتكون هذا المجلس من خمس لجان فرعية تعمل بشكل تخصصي، وهي اللجنة السياسية والدبلوماسية التي تدير الملفات الاستراتيجية، واللجنة العسكرية والأمنية المعنية بالتنسيق الدفاعي، ولجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة التي تركز على القوى الناعمة، ولجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم التي تهدف لتطوير رأس المال البشري، وأخيراً لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة التي تمثل المحرك الاقتصادي للشراكة. إن هذا الهيكل التنظيمي الدقيق يضمن متابعة تنفيذ الاتفاقيات بدقة ومحاسبة المقصرين وتطوير خطط العمل بناءً على نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يجعل من هذا المجلس نموذجاً يحتذى به في إدارة العلاقات الدولية بين القوى الإقليمية الكبرى





