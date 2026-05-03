تعزيز جاهزية شبكة الطرق في مكة استعدادًا لموسم الحج 2024

كشفت الهيئة العامة للطرق عن جهودها المكثفة لتعزيز جاهزية شبكة الطرق في مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج، بهدف تحسين تجربة تنقل الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج 2024. وشملت الجهود تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.

كثفت الهيئة العامة للطرق جهودها بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج لرفع جاهزية شبكة الطرق، بهدف تحسين تجربة تنقل ضيوف الرحمن استعدادًا ل موسم الحج .

حيث شملت هذه الجهود تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما في ذلك أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة وبرامج خدمة ضيوف الرحمن، لضمان جاهزية شبكة الطرق وتحسين تجربة التنقل للحجاج والمعتمرين. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق، المهندس بدر بن عبدالله الدلمي، خلال سلسلة من اللقاءات، جهود الهيئة ومبادراتها في دعم الجهات المشغلة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل في تطبيق كود الطرق السعودي، بما يحقق مستويات عالية من الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة.

وشملت هذه اللقاءات اجتماعًا مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، حيث استعرضا دور شبكة الطرق في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين بكفاءة وفعالية، كما بحثا آليات التكامل لضمان تجربة تنقل آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. كما التقى الدلمي بالرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، المهندس محمد إسماعيل، حيث بحثا تعزيز دور المراكز اللوجستية في تنظيم حركة الحجاج، وأهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تجربة آمنة للحجاج.

وأكدت الهيئة العامة للطرق حرصها المستمر على تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن التطبيق الأمثل لكود الطرق السعودي، ورفع كفاءة التشغيل على شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق. ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال تطوير السياسات والتشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في جودة الطرق، وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي في خدمة ضيوف الرحمن.

كما أكدت الهيئة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح موسم الحج، حيث تعمل على تحسين البنية التحتية للطرق وتوفير الحلول اللوجستية المتقدمة، مما يسهم في تحقيق تجربة حجاجية متميزة. كما تم التركيز على أهمية تطبيق معايير السلامة في جميع مراحل تنظيم حركة المرور، خاصة في المناطق الحيوية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتجمع عدد كبير من الحجاج والمعتمرين.

كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة المرور الذكية، لتعزيز كفاءة حركة المرور وتسهيل تنقلات الحجاج. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المملكة بتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، حيث تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية لتوفير تجربة حجاجية متميزة وآمنة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهيئة العامة للطرق موسم الحج مكة المكرمة تجربة الحجاج السلامة المرورية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك يصعدان وسط نتائج أعمال قوية ارتفع المؤشران الأمريكيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك اليوم الجمعة وأغلقا عند مستويات قياسية، مدعومين بأرباح قوية وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجل كلا المؤشرين ارتفاعهما الأسبوعي السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.

Read more »

714 مليون دولار فقط مستحقات على قطاع البترول المصريأعلن وزير البترول المصري تراجع المديونية المتراكمة على قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي.

Read more »

عودة 1,6 مليون سوري إلى وطنهم منذ تغيير السلطة وجدل في ألمانيا حول إجراءات 'سحب الحماية'عاد نحو 1,6 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ تغيير السلطة في سوريا نهاية عام 2024، ومعظمهم من دول الجوار، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

Read more »

182 قضية جديدة بالتحكيم التجاريبلغ عدد القضايا المقيدة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال عام 2025م نحو 182 قضية جديدة، مسجلًا زيادة بلغت 63% مقارنة بـ 120 قضية في عام 2024م. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للمنازعات حاجز...

Read more »