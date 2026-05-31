تعزيز السلامة الوقائية في المسجد النبوي الشريف

📆5/31/2026 9:44 PM
تعزز قوات الدفاع المدني والقوات الخاصة دعم الحرم النبوي أعمال السلامة الوقائية في المسجد النبوي الشريف، قبل بداية موسم الحج. وتشمل الجولات الميدانية متابعة اشتراطات السلامة في المنشآت السكنية والتجارية، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ. كما يزود الدفاع المدني انتشاره الميداني بدراجات التدخل السريع في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها؛ بهدف التعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة وتحقيق سرعة الاستجابة في المواقع ذات الكثافة العالية من الزوار والمصلين. وتواصل قوات دعم الحرم النبوي أعمالها داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته، من خلال دعم أعمال السلامة الوقائية وتقديم التوعية والإرشاد للزوار والمصلين، بما يسهم في تعزيز مستوى الوعي الوقائي والمحافظة على سلامة مرتادي المسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة العمل الميداني المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال موسم الحج

