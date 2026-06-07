تعززت الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان، الذي يواصل قصفه على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، بأدلة مرئية نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

تعززت الاتهامات الموجهة للاحتلال ال إسرائيل ي باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان ، الذي يواصل قصفه على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، بأدلة مرئية نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وجهت الحكومة اللبنانية أربع رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تُعرب فيها عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض. وكشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض، في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية.

ورصدت المشاهد المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت منها الصحيفة، آثار الدخان المميزة لقنابل الفسفور الأبيض تعود إلى 30 مايو/ أيار الماضي، وتُظهر مدينة النبطية ذات الكثافة السكانية التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، في الوقت الذي كان فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف. وكشفت الصحيفة عن استخدام الفسفور الأبيض في مدينة صور الساحلية وثلاث بلدات صغيرة مجاورة، هي: الخيام والقليعة ويوحمر، وذلك عقب استئناف المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في مارس/ آذار الماضي.

وأضافت: "الفسفور الأبيض يشتعل تلقائياً عند تعرضه للهواء ويكاد يستعصي على الإطفاء، وكثيراً ما تلجأ إليه الجيوش في الحروب لإشعال الحرائق وإقامة ستائر دخانية، ورغم أنه ليس محظوراً بحد ذاته، إلا أن استخدامه المتعمد ضد المدنيين أو في المناطق الآهلة بالسكان يُشكّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني". وأفادت "نيويورك تايمز" بأنها أحالت أسئلة إلى إسرائيل مرفقةً بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في استخدام الفسفور الأبيض فيها، غير أنها لم تتلقَ أي رد.

وإيران تتهم واشنطن بعرقلة مشاركتها في المونديال بسبب التأشيرات وتلوّح باللجوء إلى "فيفا". ومقتل 20 شخصاً بغارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق لبنان. ومقتل 4 سودانيين وإصابة 6 آخرين إثر هجمات مسيّرة على قريتين شمالي كردفان. ورغم تفاهمات وقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويصيب عشرات في غاراته على لبنان.

وفيدان يزور بنغلاديش الجمعة لبحث العلاقات الثنائية وتفقّد مخيمات مسلمي الروهينغي. وأشارت إلى أن المقاطع المصورة تظهر قذائف مدفعية تنفجر في الهواء فوق لبنان وتُسقط خيوطاً من الفسفور الأبيض المشتعل، وهو ما يتسق مع استخدام إسرائيل سابقاً لذخائر أمريكية من طراز "M825A1".

ومنذ أكتوبر 2023، وجهت الحكومة اللبنانية أربع رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تُعرب فيها عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض، وأشارت رسالة موجهة إلى المجلس في 3 يوليو/ تموز 2024 إلى اندلاع أكثر من 600 حريق في جنوب لبنان جراء هذا الاستخدام، وفقاً لبيانات الحكومة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب الفسفور الأبيض عند ملامسته للجلد في حروق بالغة الخطورة، فيما قد يفضي استنشاقه إلى إصابات في الجهاز التنفسي والعينين.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل. وارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، السبت





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