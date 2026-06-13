تعرضت استعدادات منتخب إنجلترا لمونديال 2026 في كرة القدم لانتكاسة بعدما سُرقت معدات قبل وصول بعثته إلى مقر تدريباته في كانساس سيتي.

تعرضت استعدادات منتخب إنجلترا ل مونديال 2026 في كرة القدم لانتكاسة بعدما سُرقت معدات قبل وصول بعثته إلى مقر تدريباته في كانساس سيتي أكبر مدن ولاية ميزوري يوم السبت.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن من بين المسروقات كرات وأحذية وذلك بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات منتخب الأسود الثلاثة إلى مقر تدريباته في سووب سوكر فيلدج. وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة لوكالة برس أسوسييेशन البريطانية وقوع الحادث لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من المعلومات نظرا لأن القضية باتت بيد الشرطة.

وقالت إدارة شرطة كانساس سيتي في ولاية ميزوري لصحيفة ديلي ميل نحقق في حادثة سرقة محتملة لمعدات من مركبة فريق وصلت إلى كانساس سيتي مع فقدان بعض الأغراض هذا المساء التحقيق جار. ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا بقيادة مدربه الألماني توماس توخل أول حصة تدريبية له في سووب سوكر فيلدج عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت بعد انتقاله من مقر إقامته قبل البطولة في فلوريدا.

ويفتتح بطل العالم مرة واحدة على أرضه عام 1966 مشواره في النسخة الحالية بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء قبل أن يواجه لاحقا كلا من غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة 12





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منتخب إنجلترا مونديال 2026 كأس العالم كأس الأمم

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