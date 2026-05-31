تعرض محطة زابوريجيا النووية لضربة بطائرة مسيرة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا ل ضربة بطائرة مسيرة أمس السبت. إن فريقها رصد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض ل ضربة بطائرة مسيرة أمس السبت، مضيفة أن الفريق لاحظ أيضا أضرارا في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية. وقصفت عدة مناطق روسية خلال الليل، شملت محطة ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على البنية التحتية للطاقة والتي غالبا ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق روسيا. وأشار رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف على تطبيق تيليغرام إلى أن أضرارا لحقت بالبنية التحتية المدنية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ونفذ جنودنا خلال الليل هجمات أوكرانية بعيدة المدى على مصفاة نفط في ساراتوف بروسيا، والتي تبعد حوالي 700 كيلومتر عن خط المواجهة. وإنها شنت هجوما أيضا على محطة ضخ لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي موسكو، وعلى بعد حوالي 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والتي تخدم خط الأنابيب سورجوت-جوركي-بولوتسك





