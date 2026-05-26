تعديل الجينات يحقق انخفاضاً ثابتاً في الكوليسترول الضار بعد حقنة واحدة

دراسة تجريبية أظهرت قدرة جزيئات نانوية على تعديل جين ب سي إس كي تسعة، مما خفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 62٪ لدى المرضى واستمر لهذا لمدة 18 شهراً.

أظهرت دراسة علمية حديثة نجاحاً ملحوظاً في استخدام تقنية تعديل الجينات لتقليل مستويات الكوليسترول الضار لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية في هذا المجال.

تعتمد الطريقة على حقنة واحدة تحتوي على جزيئات نانوية مغطاة بطبقة دهنية، تُنقل عبر مجرى الدم إلى الكبد حيث يتم امتصاصها من قبل الخلايا الكبدية. عند وصول الجزيئات إلى هدفها وهو جين معروف باسم ب سي إس كي تسعة يقوم النظام الجيني بحذف حرف واحد من الحمض النووي الخاص بهذا الجين ثم استبداله بحرف آخر.

هذا التغيير يعطل إنتاج بروتين ب سي إس كي تسعة المسؤول عن تنظيم مستويات الكوليسترول الضار، ما يدفع الكبد إلى سحب كميات أكبر من الكوليسترول من الدم وبالتالي الحفاظ على مستويات منخفضة ومستقرة على المدى الطويل. تمت تجربة التقنية على ثلاثة وثلاثين مريضا ضمن تجربة مبكرة تشمل ما يصل إلى خمسة وثمانين مشاركا، جميعهم يعانون من مستويات مرتفعة وراثية للكوليسترول. أظهرت النتائج انخفاضاً في مستوى الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى اثنين وستين بالمئة بعد حقنة واحدة فقط.

وكان لهذا الانخفاض استمرارية ملحوظة لدى مجموعة فرعية من المرضى الذين استُكملوا بمتابعة لمدة ثمانية عشر شهراً، حيث لم يتم ملاحظة أي ارتداد في القيم المقيَّمة. وقد أعرب الباحثون عن تفاؤلهم إزاء إمكانية توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل عدد أكبر من المرضى، مع العلم أن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل أحد أهم مسببات الوفاة في الولايات المتحدة حيث يتوفى نحو ثمانمائة ألف شخص سنوياً.

يُشير فريق البحث إلى أن معظم العلاجات الجينية الحالية موجهة نحو أمراض نادرة وتكلفتها قد تصل إلى ملايين الدولارات، ما يجعلها غير متاحة للجميع. وعلى النقيض، يهدف المشروع الحالي إلى تطوير دواء يمكن إدراجه ضمن الرعاية الصحية الأولية ويكون متاحاً بشروط اقتصادية معقولة. إذا أكدت الدراسات المستقبلية فعالية وسلامة هذا العلاج بعد تجارب سريرية أوسع، قد يصبح تعديل الجينات وسيلة وقائية أساسية للحد من مخاطر أمراض القلب على مستوى واسع من السكان.

هذا التطور الواعد قد يفتح أبواباً جديدة في مجال الطب الوقائي ويقلل من العبء الصحي والاقتصادي المتعلق بأمراض القلب والشرايين





