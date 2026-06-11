تعديل الناقلة الثالثة في خليج عمان: الجيش الأمريكي يعلن عن عطل ناقلة نفط إيرانية حاولت نقل نفطها رغم الحصار الأمريكي

الجيش الأمريكي أعلن عن عطل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان أثناء محاولتها نقل نفط إيراني رغم الحصار الأمريكي، مشيرا إلى أنها السفينة التجارية الثالثة التي يعطلها هذا الأسبوع. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنها أطلقت طائرة أمريكية صاروخين من نوع هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تكرر عدم الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عطلت طائرات أمريكية ناقلتي النفط "ماريفكس" و"سيتيبيلو" اللتين ترفعان علم بالاو، يومي الإثنين والثلاثاء على التوالي. وأوضحت أنها عطلت 9 سفن مخالفة، وإعادة توجيه 135 سفينة ملتزمة، مع السماح بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي.

الجيش الأمريكي أعلن الخميس عن عطل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان أثناء محاولتها نقل نفط إيراني رغم الحصار الأمريكي، مشيرا إلى أنها السفينة التجارية الثالثة التي يعطلها هذا الأسبوع.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنها أطلقت طائرة أمريكية صاروخين من نوع هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تكرر عدم الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عطلت طائرات أمريكية ناقلتي النفط "ماريفكس" و"سيتيبيلو" اللتين ترفعان علم بالاو، يومي الإثنين والثلاثاء على التوالي. وأوضحت أنها عطلت 9 سفن مخالفة، وإعادة توجيه 135 سفينة ملتزمة، مع السماح بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي





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