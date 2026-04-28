تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر بين السرية والجدل: من حماية النفقة إلى صراع الكنائس

تثير التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية في مصر جدلا واسعا بسبب السرية التي تحيط بها، وتزامنها مع حادثة انتحار سيدة الإسكندرية بسبب النفقة. كما يتناول النص الخلافات بين الكنائس المصرية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وتاريخ المشكلة مع الكنيسة الأرثوذكسية ورفضها لائحة 1938. المقال ينتقد غياب الشفافية في طرح هذه القوانين على البرلمان، ويتساءل عن دوافع الحكومة في إخفاء المشاريع التشريعية.

لقد جرى العرف على أن كل نظام تكون له لمسته الخاصة على قانون الأحوال الشخصية ، ربما لتقديم إثبات للمجتمع الغربي على تقدمه، وقد تدخل النظام الحالي بالتعديلات التشريعية أكثر من مرة، لكنه يبدو أنه عازم هذه المرة على كبيرة، لذا فإنه لا يطلع المجتمع على مشروعه الذي تقدم به للبرلمان، وهذا أمر مريب!

فلم تكد سيدة الإسكندرية تلقي بنفسها من شقتها، وعبر بث مباشر، إلا وتم الإعلان رسميا عن الدفع بتعديلات في قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، وعلى نحو كاشف بأن الحكومة كانت جاهزة بها وتنتظر الفرصة، وقد جاءتها على طبق من ذهب ممثلة في هذا الحادث المؤسف، وقد قيل إن المنتحرة تعاني من عدم قيام طليقها بدفع النفقة المستحقة لها ولأبنائها، مستغلا وجوده في الخارج! وقد قامت النيابة العامة بإصدار قرار بمنع المتهربين من دفع النفقة من السفر، وهو ما يكشف وقوعهم في الحرام القانوني بمقتضى القانون القائم، فما الجديد الذي يمكن أن تضيفه التعديلات الجديدة، إلا تمكين السلطة بالطلب من الإنتربول الدولي تسليم مجرم، وهذا ليس واقعيا، ليكون السؤال: وما هي التعديلات أيضا، ولماذا تحاط بكل هذه السرية؟!

منطق السرية هو ما عومل به كذلك قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، الذي قيل إن الكنائس قد توافقت عليه، وتم الدفع به أيضا للبرلمان، محاطا بالسرية، وإذ لم أعثر عليه فقد اعتبرت أن هذا تقصير مني، لكني دخلت على مجموعات مسيحية، فوجدتهم يضربون أخماسا في أسداس لأنهم لا يملكون نسخة من هذا المشروع، الذي يمكن اعتبار إنجازه مبررا للاحتفال وليس للكتمان. فهناك مشكلة حقيقية تعيشها الكنيسة الأرثوذكسية بالذات، بسبب رفضها لائحة الأحوال الشخصية لسنة 1938، وهي التي وضعها المجلس الملي، وكان البابا شنودة يراها مخالفة للشريعة المسيحية، ولهذا فعندما يصدر القضاء حكمه بالتطليق استنادا إليها، فإن الكنيسة لا تعترف بهذه الأحكام، ولا تسمح لمن تم تطليقه قضائيا بالزواج!

وتفاقمت المشكلة حتى وصل من لم يسمح لهم بالزواج الثاني إلى أكثر من 300 ألف فرد، انتهزوا ثورة يناير، وحاصروا البطريركية، ونددوا بما وصفوه بتعسف البابا! وفي مقابلة صحفية مع البابا شنودة في منتصف التسعينيات، قال لي إن مشكلة إقرار قانون جديد ترجع للخلاف بين الكنائس، فكنيسته لا تبيح إلا لعلة الزنا، بينما الكنيسة الإنجيلية تصر على ثمانية مبررات تبيح الطلاق، في حين أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق تماما ولو لعلة الزنا، ولهذا يقال زواجا كاثوليكيا للتأكيد على استمراره أبدا.

لكن طاقة القدر فُتحت للكنيسة الأرثوذكسية بعد أحداث كنيسة القديسين، والتي جرى إحراقها وتحميل الجماعات المتطرفة الجريمة، ولدى الكنيسة قناعة بأن السلطة هي الفاعل، ويبدو أن الأمر كذلك! ولعب نظام مبارك على أكثر من مستوى، عندما أصر البابا على غضبه واعتزاله في الدير، فكان أن شمل خصم البابا جمال أسعد عبد الملاك التعيين في مجلس الشعب (2010)، مع أنه كان عضوا في حركة كفاية التي تقف ضد التمديد لمبارك والتوريث لابنه، وفي مستوى آخر تم تشكيل لجنة من الكنائس الثلاث للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، وبدا واضحا أن النظام سوف يجامل البطريرك الغاضب، لكن بعد عدة جلسات لم يتفقوا على شيء، وانسحب ممثلو الكنيسة الإنجيلية من اللجنة، ونددوا بمحاولة فرض إرادة إحدى الكنائس على المشروع الجديد!

وقامت ثورة يناير، وتبدد الحلم في قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين على مختلف طوائفهم، وعندما يقال الآن إن الكنائس الثلاث قد توافقت على قانون مشترك، فهذا إنجاز لا يجوز معه إخفاء المشروع، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها. وإن كانت التعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين محاطة بالسرية كذلك، فالأمر يجعلها تبدو كما لو كانت شعار المرحلة.

وفي المحاكم عامة، وفي قضايا الأحوال الشخصية بالذات، قد ترى الدائرة الانتقال لغرفة المداولة لحساسية الموقف، وبناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو بقرار من القاضي نفسه، فهل تناقش هذه القوانين في جلسات سرية؟ فما الذي يخفيه القوم، ولا يريدون أن يكون موضوعا للجدل قبل الإقرار النهائي لهذه التشريعات، التي لا نرى إلا تسريبات منها، الله يعلم بمدى صحتها؟!

يبدو أن الأمر خلفه فلسفة جني الأموال من الناس، ولهذا تماهى حزب العدل مع هذه اللحظة التاريخية، وقدم مشروع قانون يقر السجن ثلاثة شهور، وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه في حال عدم إخطار الزوجة الأولى بقرار الزواج الثاني. والذي يتابع هذه الضجة يعتقد أن هناك فراغا تشريعيا في أمر علم الزوجة الأولى بخبر الزواج الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للتهرب من النفقة، وهو أمر غير صحيح!

لقد عاصرت الحملة على الرئيس السادات باعتباره معاديا للشريعة الإسلامية، ليس فقط لأنه أعرض عن تطبيق الشريعة الإسلامية بعد الانتهاء من تقنينها، ولكنه لأنه أقر قانون المادة 6 مكرر في قانون الأحوال الشخصية، والذي كانوا يطلقون عليه قانون جيهان السادات. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد حالات الطلاق والنزاعات الأسرية في المجتمع المصري، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه القوانين في حماية حقوق المرأة والطفل.

كما أن الجدل حول قانون الأحوال الشخصية يعكس صراعا أوسع بين التيارات المحافظة والليبرالية في المجتمع، حيث تطالب الأولى بالتمسك بالقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، بينما تدعو الثانية إلى تحديث القوانين لتواكب التغيرات الاجتماعية. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار الأسرة، أم أنها ستظل أداة في يد السلطة لتحقيق أهدافها السياسية؟ هذه التساؤلات تظل معلقة في ظل غياب الشفافية والسرية التي تحيط بهذه المشاريع القانونية





