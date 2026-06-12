تعديلات نظام المرور السعودي تنظم المركبات ذاتية القيادة وتحدد المسؤوليات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتنظيم المركبات ذاتية القيادة، وتحديد مسؤوليات المالك والسائق، وتعزيز السلامة المرورية.

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قرارًا وزاريًا يتضمن إضافة فقرات جديدة إلى اللائحة التنفيذية ل نظام المرور ، تهدف إلى تنظيم التعامل مع ال مركبات ذاتية القيادة وتحديد المسؤوليات والالتزامات القانونية المرتبطة بها.

ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة المملكة العربية السعودية للتطورات المتسارعة في تقنيات النقل الذكي والمركبات التي تعمل دون تدخل بشري أثناء التشغيل، مما يعزز جاهزية الأنظمة المرورية للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة، على أن يبدأ العمل به فور نشره.

وتشمل التعديلات عدة مواد رئيسية من اللائحة التنفيذية، حيث تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 تنص على أنه في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة في إسقاط سجلها، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إتمام الإجراء. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان معالجة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذه المركبات قبل إنهاء سجلاتها المرورية، مما يحافظ على دقة البيانات ويضمن الامتثال للمعايير المعتمدة.

كما أضيفت فقرة إلى المادة 17 تنص على أن أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في نظام المرور لا تسري على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخل بشري، مما يعني أن مفهوم تفويض القيادة التقليدي لن يطبق على هذه المركبات. وفيما يتعلق بالالتزامات على الطريق، تم تعديل المادة 50 بإضافة فقرة تؤكد التزام سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء السير بالأحكام الواردة فيها، بينما بالنسبة للمركبات التي لا يوجد بها تدخل بشري، فإن المالك هو المسؤول نظاميًا.

وتشمل التعديلات أيضًا المواد 51 و54 و59، حيث تفرض على مالك المركبة ذاتية القيادة الالتزام بالأحكام المتعلقة بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات المرورية، وإتاحة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، إضافة إلى تصنيف الحوادث المرورية إلى بسيطة وجسيمة. وفي المادة 68، تم تطبيق أحكامها على سائقي المركبات ذاتية القيادة وعلى المالك في حالة عدم وجود تدخل بشري. وتؤسس هذه التعديلات إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا للمركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، مما يحدد المسؤوليات القانونية والمرورية بدقة ويعزز السلامة العامة والأمان لمستخدمي الطرق.

وتستخدم هذه المركبات تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار مثل الكاميرات والرادار وLiDAR لتحليل البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي وتوجيه المركبة بأمان. وتتراوح مستوياتها من أنظمة مساعدة السائق إلى القيادة الذاتية الكاملة دون سائق. ويأتي هذا القرار في سياق رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية كبيرة للابتكار في قطاع النقل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية الأرواح والممتلكات





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