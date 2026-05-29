تعديلات جديدة في قوانين كأس العالم: فترات راحة، توسيع الفار، وعقوبات صارمة

يستعد مونديال 2026 لتطبيق مجموعة من التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، تشمل فترات راحة إجبارية لشرب السوائل، توسيع صلاحيات تقنية الفار، وآليات جديدة للحد من إضاعة الوقت ومعاقبة السلوك غير الرياضي.

شهدت كأس العالم على مر السنين تطورات متعددة في قوانين كرة القدم ، بدءًا من اعتماد البطاقات الصفراء والحمراء عام 1970، وصولاً إلى إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد ( الفار ) لأول مرة في 2018.

في مونديال قطر 2022، أدى توجيه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى زيادة كبيرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. والآن، يستعد المونديال لاستقبال تعديلات جديدة تهدف إلى تطوير اللعبة وجعلها أكثر إثارة وعدالة. من أبرز هذه التعديلات إدخال فترات راحة لشرب السوائل لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط، بغض النظر عن حالة الطقس، حتى في المباريات التي تقام بظروف باردة أو تحت سقف مغلق.

وأكد الفيفا أنه لن تكون هناك أي شروط تتعلق بالطقس أو درجة الحرارة، وسيتم تحديد فترات الراحة من قبل الحكم في جميع المباريات لضمان تكافؤ الفرص. ويعزو الاتحاد الدولي هذه الخطوة إلى التزامه بحماية اللاعبين، إلا أن البعض يرى أن تقسيم المباراة فعليًا إلى 4 أشواط قد يشبه طريقة لعب بعض الرياضات الأخرى.

كما تم توسيع نطاق عمل نظام الفار ليشمل البطاقات الصفراء الثانية والركلات الركنية، مما يعني أنه يمكن الآن مراجعة حالات الطرد بسبب الإنذار الثاني، بالإضافة إلى حالات البطاقة الحمراء المباشرة. وسيتمكن الفار أيضًا من مراجعة الركلات الركنية التي احتسبت بوضوح بشكل خاطئ، بشرط أن تتم المراجعة فورًا دون تأخير استئناف اللعب. وتهدف هذه التغييرات إلى تقليل الأخطاء التحكيمية وتعزيز العدالة. ولمكافحة إضاعة الوقت، سيتم تطبيق عد تنازلي لركلات المرمى ورميات التماس والتبديلات.

فإذا استغرق اللاعب وقتًا أطول من اللازم، تنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس، مما قد يحول ركلة المرمى إلى ركلة ركنية أو يمنح الفريق المنافس رمية تماس. ويأتي هذا بعد تطبيق حد زمني مدته 8 ثوانٍ على حراس المرمى عند استحواذهم على الكرة، حيث تحتسب ركلة ركنية ضدهم إذا تجاوزوا الوقت المسموح. وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنه إذا رأى الحكم أن رمية التماس أو ركلة المرمى تستغرق وقتًا أطول من اللازم، فسيتم بدء عد تنازلي مرئي لمدة 5 ثوانٍ.

وفيما يتعلق بالسلوك غير الرياضي، أعلن الفيفا أنه بات بإمكان الحكام طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء مواجهة المنافس، وذلك بعد حادثة في دوري أبطال أوروبا. كما سيتم طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، وأي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على ذلك. الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة سيعتبر خاسرًا. وتأتي هذه القوانين ردًا على أحداث سابقة مثل انسحاب لاعبي السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، والذي أدى إلى تغريمهم وفقدان اللقب.

بفضل هذه التعديلات، يسعى الفيفا إلى جعل كرة القدم أكثر إثارة وعدالة، مع التركيز على حماية اللاعبين ومنع إضاعة الوقت وتحسين دقة التحكيم. ومن المتوقع أن تساهم هذه القوانين في تغيير ديناميكية المباريات وجعلها أكثر سلاسة وانضباطًا





