تعثر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: تحليل لصراع الإرادات الدبلوماسية

في ذروة التعثر الذي يلف جولة المحادثات النووية الثانية، يقدم الخبير في الشؤون الإيرانية فراس إلياس قراءة معمقة لمسار العلاقة الأميركية الإيرانية، كاشفاً عن تحول نوعي في إدارة الأزمة من مسار تفاوضي تقليدي إلى حالة صراع إرادات دبلوماسية مفتوحة. وبين تعثر جولات الحوار وتصاعد الضغوط المتبادلة، تتبدى معالم معادلة جديدة تحكمها اعتبارات الردع، والرمزية السياسية، وتوازنات الداخل في كلا البلدين.

وأكد إلياس أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتاد على تقديم سردية خاصة في ملف العلاقة مع طهران، سواء على مستوى الحرب أو المستوى الدبلوماسي. وأشار إلى قرار منع مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير من التوجه إلى إسلام آباد للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مُعطياً إشعاراً بأن ترامب لا يزال يسيطر على مسار الدبلوماسية.

تأتي هذه السيطرة في سياق سعي ترامب لفرض ضغوط مضاعفة على إيران، بينما يحاول إخماد الأصوات المشككة في الداخل الأمريكي، مُثبِتاً قدرته على التحكم في مسار الدبلوماسية رغم التعثر الحالي. وأكد إلياس أن توظيف ترامب لمفهوم النصر ليس بريئاً، بل يُعبر عن سعيه لإثبات أن النصر السياسي يتساوى مع النصر العسكري. فرغم عدم قدرته على تحقيق انتصار حاسم في الميدان، ينظر ترامب إلى الفرصة لتحقيق ذلك عبر المسار الدبلوماسي.

في المقابل، أكد إلياس على أن جوهر الإشكال الذي يعطل أي اختراق دبلوماسي يتمثل في تشدد إيران حول عدم تقديم أي تنازلات في ملف تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. يظهر هذا التشدد أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، إذ أن طهران لا يمكنها التفريط في ورقة التخصيب التي تشكل ضمانة استراتيجية للنظام. كما يُشدد الحرس الثوري الإيراني على ضرورة ربط أي تنازلات بإجراءات ملموسة، مثل رفع العقوبات والحصار البحري.

حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن إيران مُضطرة لتقديم هذه الورقة مجاناً في مقابل مجرد الانطلاق في جولة ثانية من المحادثات. وبهذا، تبقى المفاضات رهينة الجمود. في الوقت نفسه، تتفاقم الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة حول سياسة ترامب تجاه إيران، حيث تتزايد الأصوات النقدية داخل الكونغرس وحزب الجمهوريين أنفسهم، مما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الدبلوماسي. من جهة أخرى، تظهر التقارير أن إيران تسعى إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية، خاصة مع روسيا والصين، كوسيلة لمواجهة الضغوط الأمريكية.

ويشير إلياس إلى أن هذا التحول الاستراتيجي قد يغير موازين القوى في المنطقة، مما يجعل من الصعب على واشنطن تحقيق أهدافها دون تقديم تنازلات حقيقية. وفي هذا السياق، يظل مستقبل المحادثات النووية محفوفاً بالعديد من المتغيرات، حيث لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل إلى حل وسط قابل للتطبيق. كما أن عدم وجود رؤية واضحة من جانب إدارة بايدن حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني يعمق حالة عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن تستمر الضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة لحل الخلافات، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. وفي النهاية، فإن الحل الدائم للأزمة النووية الإيرانية يتطلب من الطرفين تبني نهج أكثر مرونة، مع الاعتراف بالحقوق والمصالح المشروعة لكل منهما.

لكن في ظل الظروف الحالية، يبدو أن الطريق إلى التوصل إلى اتفاق ما زال طويلاً ومعقداً، خاصة في ظل وجود العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين يلعبون أدواراً مختلفة في هذا الملف. وفي هذا الإطار، فإن أي تقدم في المحادثات سيعتمد على قدرة الطرفين على تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجههما





