تعاون إيراني روسي لخفض التوترات الإقليمية ودور موسكو في الوساطة الدولية

تتناول التقارير الدبلوماسية الأخيرة مستوى التنسيق العالي بين إيران وروسيا، مع إشادة طهران باستخدام موسكو لحق الفيتو في مجلس الأمن ومساعي الكرملين لإيجاد حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط.

أكد سفير إيران لدى تونس، مير مسعود حسينيان، في تصريحات رسمية، عمق الامتنان الذي تكنه طهران لموسكو، وذلك على خلفية استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كان يستهدف إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأوضح حسينيان خلال مقابلته مع وكالة تاس الروسية، أن هذه الخطوة تعكس التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تتسم بالود والاعتماد على الثقة المتبادلة العميقة.

وأشار السفير إلى أن وتيرة الاتصالات بين القيادتين الإيرانية والروسية، سواء على مستوى رؤساء الدول أو وزراء الخارجية، شهدت تكثيفا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مما يعكس حرص الطرفين على تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية الحساسة، وبما يخدم استقرار المنطقة وفق الرؤية المشتركة للبلدين في مواجهة الضغوط الخارجية. من جانبه، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سلسلة من المشاورات المكثفة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث تم التركيز بشكل أساسي على ضرورة الحفاظ على الهدنة الهشة في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات المسلحة. وأكد لافروف خلال هذه المباحثات أن موسكو ترى بوضوح أن الأزمات الإقليمية لا يمكن حسمها من خلال الخيارات العسكرية، مشددا على أهمية الدبلوماسية كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار. وفي السياق ذاته، نقلت تقارير رسمية تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، باستعداد روسيا الكامل للمساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة، وهو ما لاقى ترحيبا وامتنانا كبيرا من الجانب الإيراني الذي يرى في الدور الروسي ركيزة أساسية لمنع الانزلاق نحو صراعات أوسع نطاقا. إن التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين طهران وموسكو تعكس تقاربا متزايدا في وجهات النظر تجاه النظام الدولي، حيث أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره العميق لموقف روسيا المبدئي ودعمها المستمر لطهران في ظل النزاع المحتدم مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ويؤكد الخبراء أن هذا التنسيق الروسي الإيراني ليس مجرد تحالف ظرفي، بل هو انعكاس لاستراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط عبر الوساطة والدبلوماسية النشطة. ومن الواضح أن كلا البلدين يسعيان لتقديم بديل للنظام الأحادي، حيث ترحب إيران بأي أفكار جديدة تطرحها القوى الكبرى مثل روسيا والصين لضمان أمن الممرات المائية وتجنيب المنطقة ويلات الحروب، مما يضفي صبغة جديدة على موازين القوى الدولية في ظل التصعيد المستمر





