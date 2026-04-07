تعاون تاريخي لربط التراث بالمتنزهات الوطنية في المملكة

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر و هيئة التراث مذكرة تعاون تاريخية تهدف إلى ربط الأصول التراثية ب المتنزهات الوطنية وتحويلها إلى وجهات ثقافية بيئية مستدامة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السياحة البيئية والثقافية، دعم التنمية الاقتصادية، وحماية مواقع الآثار والتراث المتنوعة في المملكة. المذكرة تشمل 27 موقعًا في المتنزهات الوطنية خلال المرحلة الأولى، وتهدف إلى إعادة تأهيل هذه المواقع وتحقيق استدامتها، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

شهد توقيع المذكرة كل من المهندس أحمد بن صالح العيادة، الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والدكتور جاسر سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث. تعد هذه المذكرة بمثابة نقطة تحول في كيفية إدارة المواقع التراثية والبيئية في المملكة، حيث تجمع بين الحفاظ على التراث الغني وتعزيز الجانب البيئي للمتنزهات الوطنية، مما يخلق تجربة فريدة للزوار ويساهم في الحفاظ على هذه المواقع للأجيال القادمة. \تهدف المذكرة إلى بناء نموذج متكامل للمتنزهات الوطنية من خلال تقديم تجربة مطورة ومتكاملة. يشمل ذلك توثيق وحماية الأصول التراثية من خلال حصر وتسجيل المواقع الأثرية والتراثية داخل المتنزهات، وربطها بالسجل الوطني والترشيح العالمي. كما تسعى المذكرة إلى تعزيز وتوسيع الأنشطة الاقتصادية داخل المتنزهات الوطنية، وتمكين المجتمعات المحلية ودعم الحرفيين وأنشطتهم التراثية. وتشمل المذكرة أيضًا تعزيز التكامل البيئي الثقافي عبر دمج حماية الغطاء النباتي مع صون التراث، لضمان استدامة المواقع بيئيًا وثقافيًا. ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم رفع الوعي بقيمة التراث والبيئة من خلال المنصات الإعلامية، بالإضافة إلى تصميم تجارب وقصص ثقافية داخل المتنزهات لتعزيز جاذبيتها. هذا النهج المتكامل يضمن أن المتنزهات الوطنية لا تقتصر على كونها أماكن للاستجمام والترفيه، بل تصبح مراكز حيوية للتعلم والثقافة والتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة عالميًا. \تأتي هذه المذكرة في إطار العمل على دمج الخطط البيئية مع خطط الحفاظ على التراث، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المواقع التراثية ضمن نطاقها البيئي. تشمل المذكرة عددًا من المواقع التراثية في المتنزهات بعدة مناطق، بما في ذلك 5 مواقع في منطقة الرياض (متنزه وثيلان الوطني، الغاط الوطني، سدير الوطني، جبلة الوطني، وحراضة الشمالي الوطني)، و5 مواقع في المدينة المنورة (البيضاء الوطني، العفرة الوطني، جبل رضوى الوطني، قاع هرمة الوطني، والصهوة الوطني2)، وموقعان في المنطقة الشرقية (بحيرة العيون الوطني، والأحساء الوطني)، و15 موقعًا تراثيًا في منطقة عسير. تتضمن هذه المتنزهات العديد من المواقع الأثرية والآثار التاريخية الهامة، مثل نقوش شعب النغرة، ونقوش متنزه شيبانة الوطني، ومدافن بقيق، ومسجد جواثا التاريخي، وسد ذي خشب التاريخي، والجدعاء، وسد معاوية. هذه المواقع تعكس تاريخًا عريقًا وتراثًا غنيًا، وتشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمملكة، مما يعزز أهمية هذه المذكرة في الحفاظ على هذا الإرث الثمين للأجيال القادمة وتعزيز السياحة الثقافية





