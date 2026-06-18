تعادل بطعم الهزيمة للتشيك أمام جنوب إفريقيا في كأس العالم 2026

تعادل منتخب التشيك مع جنوب إفريقيا 1-1 في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بعد هدف مبكر للتشيك وهدف قاتل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء. شهدت المباراة تاريخًا بقيادة الحكمة الأمريكية توري بينسو، أول حكمة تدير مباراة في البطولة. كما تطرقت الأخبار إلى حادثة طائرة مسيرة تخص كوريا الجنوبية واستعراض صالة الألعاب الرياضية.

خرج منتخب التشيك ب تعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره الجنوب إفريقي (1-1) التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

سجل اللاعب التشيكي ميخال ساديليك هدف التقدم لمنتخب بلاده بعد مرور خمس دقائق وبضع ثوان فقط من انطلاق صفارة البداية، وهو أسرع هدف حتى الآن في البطولة. لكن جنوب إفريقيا تمكنت من العودة في الوقت القاتل عبر تيبوهو موكوينا الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء احتسبتها حكمة الساحة الأمريكية توري بينسو.

وبذلك أصبحت بينسو أول حكمة تقود مباراة في النسخة الحالية من كأس العالم للرجال، وهو إنجاز تاريخي يسلط الضوء على تطور دور المرأة في التحكيم الرياضي. وقد أدارت المباراة بكفاءة عالية رغم بعض الجدل حول قرار ركلة الجزاء، لكن التقارير أكدت صحة القرار بعد مراجعة لقطات المباراة. ولم يتم استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم في هذه الحالة لأن القرار كان واضحًا للحكمة.

بهذه النتيجة، حصد منتخب التشيك أول نقطة له في البطولة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بهدف مقابل اثنين. بينما حصل منتخب جنوب إفريقيا على أول نقطة له بعد خسارته أمام المكسيك بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية. ويشهد المجموعة منافسة شرسة حيث تتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 4 نقاط بعد فوزها على المكسيك بهدف نظيف في مباراة أخرى أقيمت أمس.

وتأتي المكسيك في المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما يتقاسم التشيك وجنوب إفريقيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما. وسيكون لقاء الجولة الثالثة حاسمًا لتحديد المتأهل إلى الدور التالي، حيث سيلعب التشيك مع المكسيك وجنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية. على صعيد متصل، أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أبلغ نظيره الدولي فيفا بأن الحصة التدريبية الخاصة لمنتخبه في مدينة زابوبان المكسيكية كانت تحت مراقبة طائرة مسيرة.

وقد أثار هذا الحادث مخاوف تتعلق بالتجسس والخصوصية، خاصة في ظل التنافس الشديد في البطولة. وطالبت كوريا الجنوبية فيفا بالتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. من ناحية أخرى، استعرض مدون من كوريا الجنوبية صالة الألعاب الرياضية في العاصمة سيئول خلال تدريب بعض لاعبي المنتخب الوطني استعدادًا لخوض نهائيات البطولة.

وشارك المدون صورًا ومقاطع فيديو تظهر المعدات الحديثة والمرافق المتطورة التي يستخدمها اللاعبون في تدريباتهم اليومية، مما يعكس الاهتمام الكبير بالتحضير البدني والفني لتحقيق أفضل أداء في المونديال. وتشهد بطولة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تنظيمًا مميزًا بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ. وتعتبر هذه النسخة الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتحدي للفرق المشاركة.

وقد شهدت المباريات الأولى مفاجآت عديدة أبرزها فوز منتخبات غير مرشحة على كبار المنتخبات، مما يبشر ببطولة مليئة بالأحداث غير المتوقعة. ويرى المحللون أن المنتخبات الأفريقية مثل جنوب إفريقيا تسعى لترك بصمة واضحة في البطولة، بينما تطمح التشيك لاستعادة أمجادها السابقة. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالحماس والتنافس، يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشغف مباريات الجولة الثالثة الحاسمة





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كأس العالم 2026 التشيك جنوب إفريقيا تعادل حكمة

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