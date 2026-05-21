تظاهرات في المغرب للمطالبة بإطلاق سراح ناشطي أسطول الحرية المعتقلين في إسرائيل

شهدت المدن المغربية احتجاجات شعبية ومطالبات سياسية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المواطنين المغاربة المشاركين في أسطول الصمود لكسر حصار غزة، تزامناً مع تنديد دولي واسع بممارسات التنكيل التي تعرضوا لها.

شهدت الساحات العامة في عدة مدن مغربية خروج عشرات المتظاهرين في وقفات احتجاجية حاشدة، وذلك للتعبير عن تضامنهم الكامل مع مجموعة من المواطنين المغاربة الذين جرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

هؤلاء المعتقلون كانوا جزءاً من ناشطي أسطول الصمود العالمي، وهي المبادرة الإنسانية الدولية التي تهدف إلى كسر الحصار الجائر والمستمر عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الضرورية لسكان القطاع الذين يعانون من ظروف معيشية كارثية. وقد رفع المشاركون في هذه المسيرات لافتات تطالب بسرعة إطلاق سراح مختطفي أسطول الحرية، كما حملوا صوراً للمشاركين المغاربة الذين وقعوا في أسر قوات الاحتلال، في إشارة واضحة إلى المطالبة بضرورة تحرك الدولة لحماية مواطنيها في الخارج.

وقد تعالت الهتافات التي تؤكد على أن النكبة لن تعود وأن فلسطين ستتحرر عاجلاً أو آجلاً، مع التأكيد على أن الحصار المفروض على غزة سيتم كسره مهما كانت التحديات، وطالب المتظاهرون السلطات المغربية بالتدخل الدبلوماسي والقانوني الفوري لضمان عودة المحتجزين إلى أرض الوطن بسلام. وفي السياق السياسي، لم تقتصر المطالبات على التحركات الشعبية، بل امتدت لتشمل مؤسسات سياسية بارزة، حيث وجه حزب العدالة والتنمية المغربي نداءً عاجلاً ومناشدة صريحة إلى السلطات المختصة بضرورة التدخل الفوري والفعال لحماية جميع المواطنات والمواطنين المغاربة الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن المسؤولية الوطنية تقتضي العمل الجاد على إطلاق سراح المحتجزين المغاربة الذين يقعون تحت قبضة الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين المغاربة قد يصل إلى عشرة أشخاص. كما شدد البيان على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء الناشطين، مؤكداً في الوقت ذاته على الحق المشروع وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة أرضه وحريته، معتبراً أن المشاركة في أسطول كسر الحصار هي عمل إنساني وقانوني يهدف إلى إنهاء معاناة ملايين البشر في قطاع غزة المحاصر.

وعلى الصعيد الدولي، تصاعدت حدة التنديد بالانتهاكات التي تعرض لها ناشطو أسطول الصمود العالمي. فقد دعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة معاملة جميع المحتجزين باحترام وكرامة، مشدداً على التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. جاءت هذه الدعوة الأممية عقب انتشار مقاطع فيديو صادمة توثق سوء معاملة الناشطين وتعرضهم للضرب والإهانة من قبل القوات الإسرائيلية.

وما زاد من تفاقم الغضب الدولي هو قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بنشر مقطع مصور يظهر إشرافه الشخصي على عمليات تنكيل واضحة بناشطي الأسطول، وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية تحريضاً علنياً على العنف وممارسة سادية تتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان. هذه المشاهد القاسية أدت إلى ردود فعل دبلوماسية عنيفة وسريعة من قبل المجتمع الدولي، حيث سارعت عدة دول إلى استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها لتقديم احتجاجات رسمية وشديدة اللهجة.

وشملت هذه الدول كل من إسبانيا، وكندا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، حيث طالبت هذه الحكومات بتقديم تفسيرات واضحة حول هذه التجاوزات وبضرورة وقف ممارسات التنكيل بالمدنيين والناشطين السلميين. إن هذه الموجة من الإدانات الدولية تعكس حالة من الاستياء المتزايد تجاه السياسات الإسرائيلية المتمثلة في فرض الحصار على غزة والتعامل بعنف مع كل من يحاول تسليط الضوء على هذه المأساة الإنسانية، مما يعزز من أهمية التضامن العالمي لإنهاء هذه المعاناة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والإنسانيين





