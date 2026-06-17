تظاهرات ضد "الشبيحة" في المزة 86 بدمشق وخلافات حول ملكية الأراضي

تجمع سوريون أمام حاجز مدرسة في منطقة المزة 86 بدمشق وهم يهتفون طائفياً ويهدّدون أهالي المنطقة مسمّين إيّاهم بالشبيحة، متهمين إيّاهم بأنهم كانوا خزاناً بشرياً للجيش والأمن في عهد بشار الأسد ومارسوا التنكيل During the Syrian revolution. المنطقة تحمل إرثاً من عهد حافظ الأسد حيث استولت السلطات على أرض كانت تابعة لأهالي المزة الأصليين وبناءت مباني عشوائية، ويطالب أصحابها باستعادتها بينما يدافع آخرون بحجة الشراء. وتنتشر مظاهرات عنيفة في مناطق سورية تطالب بمعاقبة من تصفهم بمساندي النظام السابق.

تجمع العشرات من السوريين أمام حاجز المدرسة بمنطقة المزة 86 ذات الأغلبية العلوية في دمشق وأطلقوا هتافات طائفية وتهديدات ضد أهالي المنطقة واصفين إياهم ب الشبيحة .

واتهم المتجمعون أهالي منطقة المزة 86 بأنهم كانوا الخزان البشري للجيش والقوى الأمنية في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد حيث مارسوا التنكيل بحق الأهالي خلال الثورة السورية وفق توصيفهم. كما تحمل منطقة المزة 86 إرثاً ثقيلاً منذ عهد الأسد الأب حين كانت المنطقة في الأصل عبارة عن أحراش وسفوح جبلية خضراء تتبع ملكيتها لأهالي المزة الدمشقيين الأصليين قبل أن تقوم السلطات في فترة السبعينيات والثمانينيات بالاستيلاء على القمم الممتدة نحو جبل قاسيون وهي المنطقة التي نسبت إلى "الكتيبة 86" (سرايا الدفاع لاحقاً) والتي اتخذت من المكان مقراً لها.

وسمحت السلطات لعناصر الأمن والجيش ببناء كتل أسمنتية عشوائية دون أي تراخيص رسمية أو وفق تخطيط هندسي مدروس. وفي حين يطالب بعض من أهالي دمشق باستعادة هذه الأراضي باعتبارها كانت ملكاً لهم في يوم من الأيام، يدافع أصحاب البيوت والمحلات التجارية عن حقهم فيها على اعتبار أنهم قد اشتروها من حر مالهم ولم يأخذوها هبة من الشخصيات المتنفذة التي استولت عليها في تلك المرحلة.

وتشهد العديد من المناطق السورية في هذه الأيام مظاهرات تتخذ طابع العنف في أغلب الأحيان وتطالب السلطات الحالية بالقصاص ممن تصفهم بالشبيحة وأعوان النظام السابق





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