تطوير منهجية جديدة لقياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات تحلية المياه

تطورت شركتا أكوا وشنايدر إلكتريك منهجية جديدة لقياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات تحلية المياه بشكل فوري وفي الوقت الحقيقي. وتعتمد هذه المنهجية على قياس فرق الضغط الهيدروستاتيكي بين المياه المالحة والمياه المرجعية، وتستخدم خوارزمية معايرة لتصحيح تأثيرات درجة الحرارة والكثافة. ويهدف هذا الابتكار إلى تحسين دقة قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات التحلية، ويسهم في دعم أهداف المملكة العربية السعودية في رفع كفاءة واستدامة بنيتها التحتية المائية.

أعلنت شركتا أكوا وشنايدر إلكتريك عن تطوير منهجية جديدة ل قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات تحلية المياه بشكل فوري وفي الوقت الحقيقي. وتعتمد هذه المنهجية على قياس فرق الضغط الهيدروستاتيكي بين المياه المالحة والمياه المرجعية، وتستخدم خوارزمية معايرة لتصحيح تأثيرات درجة الحرارة والكثافة.

ويهدف هذا الابتكار إلى تحسين دقة قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات التحلية، ويسهم في دعم أهداف المملكة العربية السعودية في رفع كفاءة واستدامة بنيتها التحتية المائية. وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، حيث تلبي محطات التحلية نسبة كبيرة من احتياجات المملكة من المياه البلدية.

وتستمر المملكة في الاستثمار في رفع كفاءة واستدامة بنيتها التحتية المائية، ويسهم تحسين دقة قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) على مستوى المحطات بشكل مباشر في دعم هذه الأهداف. ويُعد هذا الابتكار أحد أوجه التعاون العلمي بين أكوا وشنايدر إلكتريك، حيث يجمع بين الخبرة التشغيلية العميقة لأكوا في مشاريع التحلية واسعة النطاق وريادة شنايدر إلكتريك في مجال الأتمتة الصناعية المعتمدة على البرمجيات.

ويعكس هذا العمل التزام أكوا بدفع حدود الابتكار في قطاع التحلية، وتعزيز المعرفة التطبيقية التي تسهم في رفع كفاءة الأصول المائية وتحسين موثوقيتها واستدامتها. ويهدف هذا الابتكار إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة العمر التشغيلي لأغشية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO)، ويسهم في خفض تكلفة إنتاج المياه من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة العمر التشغيلي لأغشية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO)





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