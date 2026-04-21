تطورات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران ومفاوضات إسرائيلية لبنانية في واشنطن

تسارع الجهود الدبلوماسية لتجنب انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية، بالتزامن مع عقد جولة مفاوضات ثانية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

شهدت الأجواء السياسية والدبلوماسية تطورات متسارعة مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار، حيث صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة باتت في أقرب نقطة من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران ، رغم حالة الضبابية التي تكتنف عقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة في باكستان.

وفي مقابلة لها، انتقدت ليفيت الاتفاق النووي لعام 2015 واصفة إياه بالكارثي، ومؤكدة أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لاتفاق أقوى يضمن المصالح الأمريكية، في حين تدرس طهران بجدية إمكانية حضور المحادثات التي تستضيفها إسلام آباد، لا سيما بعد التحركات الباكستانية لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهو المطلب الذي تعتبره طهران حيوياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي جديد. من جانبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن استخراج اليورانيوم من إيران بات عملية معقدة للغاية نتيجة للضربات العسكرية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية العام الماضي، والتي وصفها بعملية مطرقة منتصف الليل. وأشار ترامب إلى أن إيران تواجه خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار المفروض، مما يضع ضغوطاً هائلة على طهران للتوصل إلى اتفاق سريع. وفي غضون ذلك، تظل الأوضاع الميدانية مشحونة، حيث احتجزت واشنطن سفينة شحن إيرانية حاولت خرق الحصار، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إجبار 27 سفينة على العودة أدراجها منذ بدء حصار مضيق هرمز، مما يزيد من حدة التوتر في ممرات الطاقة العالمية ويهدد بتصعيد أكبر في حال فشل المفاوضات. وعلى صعيد متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية على مسارات أخرى، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وذلك في أعقاب الجولة الأولى التي عقدت مؤخراً بين السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوض. وتهدف هذه المباحثات إلى تثبيت الهدنة القائمة وإنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ عقود. وتؤكد الرئاسة اللبنانية أن التفاوض يمثل خياراً استراتيجياً لإنهاء التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب البلاد، بينما يسعى البيت الأبيض من خلال وفده الذي يضم شخصيات بارزة مثل جاريد كوشنر إلى منع توسع رقعة الصراع التي ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الدولي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي تنتهي في 22 أبريل 2026





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران المفاوضات النووية مضيق هرمز لبنان وإسرائيل

United States Latest News, United States Headlines