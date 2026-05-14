تطورات أوروبية: الرقابة البيومترية في اليونان ومكافحة فيروس هانتا واستنفار أمني في لندن

تقرير مفصل يتناول تحديثات الأنظمة الحدودية اليونانية، والوضع الصحي المتعلق بفيروس هانتا في فرنسا وهولندا، والترتيبات الأمنية في لندن لمواجهة المظاهرات المتضاربة.

تؤكد السلطات اليونان ية في بيان رسمي أن نظام الفحص البيومتري الجديد، الذي تم تفعيله في كافة المطارات ونقاط الدخول، يعمل الآن بكامل طاقته وبشكل فعال للغاية.

يهدف هذا النظام المتقدم إلى تعزيز الرقابة الحدودية على مواطني الدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم استبدال الختم التقليدي لجوازات السفر بآليات رقمية حديثة تعتمد على جمع بصمات الأصابع وصور الوجه الرقمية بدقة عالية. وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً عقب ظهور تقارير تشير إلى وجود استثناءات للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة، نظراً للأهمية الاستراتيجية للسياح البريطانيين في دعم الاقتصاد اليوناني.

إلا أن وزارة الخارجية اليونانية أوضحت بشكل قاطع أنها لم تصدر أي تعليمات رسمية بإعفاء جنسيات بعينها من هذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، أشار المسؤولون إلى أن هناك مرونة تشغيلية تسمح لمديري المطارات بإيقاف تشغيل أجهزة المسح مؤقتاً في حالات الازدحام الشديد لضمان انسيابية حركة المرور، ولكن هذا الإجراء تنظيمي وليس استثناءً قائماً على الجنسية.

إن هذا النظام يندرج ضمن رؤية أوروبية شاملة بدأت في العاشر من أبريل الماضي لتوحيد معايير الدخول والخروج في جميع دول الشنغن، مما يساهم في تقليل الثغرات الأمنية وتسريع عمليات التحقق من الهوية في المدى الطويل. على الصعيد الصحي، أعلنت السلطات في فرنسا وهولندا عن تطورات مطمئنة فيما يتعلق بتتبع المخالطين للمصابين بفيروس هانتا النادر، والذي ارتبطت حالته بسفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس.

حيث أكدت فرنسا أن نتائج الاختبارات لستة وعشرين شخصاً ممن خالطوا المصابين جاءت سلبية، مما يقلل من مخاوف انتشار الوباء على نطاق واسع. وفي هولندا، أعلنت الجهات الصحية أن جميع الركاب الذين تم إجلاؤهم من السفينة ووصلوا إلى الأراضي الهولندية قد أظهروا نتائج سلبية أيضاً.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، لا تزال حالة من الحذر تسود الأوساط الطبية، حيث يخضع عدد من الأشخاص للعزل في مستشفيات فرنسية لمراقبة أي أعراض متأخرة، ومن بينهم مجموعة كانت على متن رحلات جوية ربطت بين جزيرة سانت هيلينا وجوهانسبرغ وأمستردام. تجدر الإشارة إلى أن فيروس هانتا ينتقل عادة عن طريق القوارض، وهو مرض يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث بالفعل مع حالة راكبة هولندية توفيت في جنوب أفريقيا.

وبحسب الإحصائيات العالمية المتاحة، فقد سجلت الإصابات عدداً محدوداً من الوفيات والحالات المؤكدة، مما يشير إلى أن الفيروس لا يمتلك قدرة عالية على الانتقال السريع بين البشر، لكن تظل المراقبة الدقيقة ضرورة قصوى لمنع أي تفشٍ محتمل في المناطق الحضرية المكتظة. أما في العاصمة البريطانية لندن، فتشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق منذ سنوات طويلة، حيث تستعد شرطة المتروبوليتان لإدارة موقف أمني معقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا الاستنفار نتيجة تنظيم مسيرتين متناقضتين في التوجهات؛ إحداهما يقودها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، والأخرى تنظمها مجموعات مؤيدة للقضية الفلسطينية. ولضمان عدم انزلاق الموقف نحو المواجهات العنيفة، قررت السلطات الأمنية نشر قوة ضخمة تصل إلى أربعة آلاف عنصر من الشرطة، مدعومين بوحدات الخيالة والكلاب البوليسية، بالإضافة إلى الاعتماد المكثف على التكنولوجيا الحديثة عبر نشر طائرات مسيرة ومروحيات للمراقبة الجوية.

ومن المثير للاهتمام أن الشرطة ستطبق لأول مرة تقنية التعرف على الوجوه بشكل حي ومباشر لتأمين هذه الاحتجاجات، وهو إجراء يهدف إلى تحديد هويات الأشخاص المطلوبين ومنع وقوع أعمال شغب. ويتزامن هذا التوتر الأمني مع استضافة لندن لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مما يضاعف الضغط على القوات الأمنية لتأمين الجماهير الرياضية والمحتجين في آن واحد.

وقد فرضت السلطات قيوداً صارمة على مسارات التظاهر وتوقيتها، محملة المنظمين المسؤولية القانونية الكاملة عن أي خطاب يحرض على الكراهية أو يخالف قوانين مكافحة التطرف، وذلك لتفادي تكرار سيناريوهات المواجهات التي شهدتها المدينة في الأشهر الماضية وأسفرت عن اعتقالات واسعة





