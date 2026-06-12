تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية: عراقجي يؤكد قرب توقيع مذكرة تفاهم وسط تناقض التصريحات

وزير الخارجية الإيراني يعلن اقتراب التوصل لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، بينما تنفي طهران تقارير عن توقيع اتفاق في جنيف، والبيت الأبيض يشترط تفكيك البرنامج النووي أولاً.

أكد وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي، في منشور له على منصة "إكس"، أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، داعياً وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بشأن محتواها.

وجاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات دبلوماسية مكثفة، وسط تناقض التصريحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. فمن جهة، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني نفيه التقارير التي تتحدث عن إبرام اتفاق نهائي في جنيف يوم الأحد، مؤكداً أن إيران لم تحسم قرارها بعد، وأن التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر أن مسار المراجعة واتخاذ القرار داخل إيران لم يحسم بعد، وأن موعد الأحد ومكان التوقيع في جنيف غير صحيحين. كما نقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن طهران لم تضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم، وتنفي توقيعها في جنيف الأحد. في المقابل، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق المرتقب سيشمل تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، مع تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

وأشار المسؤول، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، إلى أنه لن تُصرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق، وأن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز. وقد رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالتقدم المحرز في المفاوضات، وأكدت أنها تتابع التطورات عبر اتصالات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، نشرت وكالة "مهر" الإيرانية تفاصيل مسودة التفاهم المزعومة المكونة من 14 بنداً، والتي تتضمن وقفاً دائماً وفورياً للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفعاً كاملاً للحصار البحري خلال 30 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز في المهلة نفسها وفق ترتيبات إيرانية، وتعليق العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات، وتقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى بشدة هذه الشروط المزعومة، واصفاً إياها بأنها لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه كتابياً.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن ما ذكرته إيران لا يمت للحقيقة بصلة، معتبراً أنهم أشخاص عديمو الشرف في التعامل، ولا يوجد معهم شيء اسمه التفاوض بحسن نية. واتهم ترامب إيران بشن هجوم بطائرات مسيرة ضد سفن هندية في مضيق هرمز، وهو ما تم صده بالكامل، معتبراً أن ذلك غير مقبول.

وفي سياق متصل، تظل المنطقة على أهبة الاستعداد لمزيد من التطورات، وسط تباين في الرؤى بين طهران وواشنطن، وترقب دولي لنتائج هذه المفاوضات التي قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط. وتشير التقارير إلى أن إيران تشترط الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة ورفع الحصار البحري قبل بدء المفاوضات النهائية، بينما تصر واشنطن على تفكيك البرنامج النووي أولاً.

ومع استمرار التصريحات المتضاربة، تبقى التسريبات الإعلامية مصدر قلق للجانبين، اللذين يسعيان إلى تحقيق مكاسب سياسية قبل الوصول إلى أي اتفاق نهائي





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