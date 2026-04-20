تطورات جوهرية في مسار العدالة الانتقالية بسوريا وتوسيع نطاق المحاسبة القانونية

تتسارع وتيرة عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبر تنسيق مؤسسي مع وزارتي العدل والداخلية، لبناء قواعد بيانات دقيقة تضمن محاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق، مع توسيع التواجد الميداني في المحافظات السورية.

تشهد الساحة السورية تحولات جوهرية في مسار تحقيق العدالة الانتقالية ، حيث تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية على وضع أسس قانونية ومؤسسية دقيقة لمحاسبة المتورطين في جرائم النظام البائد. وقد أكد المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة، أن عمليات حصر وتوثيق الأسماء لا تستهدف الإقصاء أو التعميم، بل تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مركزية وموثقة قانونياً، تعمل كأداة مساندة للقضاء المختص.

وتعتمد هذه المنهجية على معايير صارمة تتضمن التقاطع بين الأدلة والوثائق، والتحقق من مصادر المعلومات، لضمان عدم إدراج أي اسم دون أساس قانوني متين. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا، مع موازنة دقيقة بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق المدنية والقانونية للأفراد، بعيداً عن التسرع أو العشوائية في الإجراءات. على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن قرب الإعلان عن مستجدات نوعية في ملف المساءلة، مشدداً على أن الدولة السورية ملتزمة بتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة مهما طال الزمن. وتترافق هذه التصريحات مع توسع ميداني للهيئة، التي افتتحت فروعاً لها في محافظات دير الزور وحمص، بهدف تقريب المؤسسات من المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في مسار التغيير. وقد عقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات الموسعة في حلب واللاذقية ودير الزور، بمشاركة فعاليات رسمية ومجتمعية وحقوقيين، لمناقشة التحديات المعقدة المرتبطة بملفات التوثيق والانتهاكات السابقة. هذه الحوارات المباشرة تعكس رغبة الهيئة في بناء شراكة وطنية حقيقية تساهم في معالجة القضايا العالقة وتجبر الضرر الذي لحق بمئات الآلاف من السوريين، مع التركيز على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات الرسمية والمجتمع المدني. من جانبها، أشارت الآلية الدولية المحايدة التابعة للأمم المتحدة إلى أن المشهد السياسي الراهن في سوريا يوفر فرصاً غير مسبوقة لتحقيق المساءلة من خلال الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المعنية بالعدالة. وبالرغم من التحديات اللوجستية والقيود المتعلقة بالموارد، إلا أن الهيئة الوطنية، التي تأسست قبل نحو عام برئاسة العميد عبد الباسط عبد اللطيف، تسعى بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة. وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في ظل تطلعات الشارع السوري لرؤية نتائج ملموسة على الأرض. وتتداخل هذه التحركات الوطنية مع تطورات سياسية إضافية، حيث شهدت دمشق حوارات هامة جمعت قيادات من الإدارة الذاتية مع شخصيات رسمية، مما يشير إلى وجود مساعٍ لفتح قنوات اتصال واسعة النطاق تشمل مختلف المكونات السورية، بهدف الوصول إلى استقرار دائم ومسار وطني جامع يعيد الاعتبار للحقوق ويغلق ملفات الانتهاكات الماضية وفق رؤية قانونية شاملة تحظى بقبول وطني وتدعمها المعايير الدولية المتبعة في حالات الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية





