تطورات المواجهة في جنوب لبنان: استراتيجيات الجيش الإسرائيلي وصراع العقول الاستخباراتي

تحليل شامل للتحولات الميدانية في جنوب لبنان، وتسليط الضوء على خطط الاستخبارات الإسرائيلية لمواجهة مسيرات حزب الله، ودور التدخلات الإيرانية في صياغة مستقبل الصراع.

كشف تقرير مفصل أعده الخبير العسكري الإسرائيلي أمير بوخبوط عن تحولات جوهرية في استراتيجية الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان ، حيث تشير المعطيات إلى قيام الجيش بتقليص نطاق انتشاره التقليدي في المنطقة.

يأتي هذا التغيير التكتيكي استجابة مباشرة للزيادة الملحوظة في استخدام حزب الله لمختلف أنواع الطائرات المسيّرة، خاصة تلك المحملة بالمتفجرات، بالإضافة إلى الاعتماد الكثيف على الصواريخ وقذائف الهاون لضرب القوات الإسرائيلية. وبناءً على ذلك، قرر الجيش تركيز قواته في مواقع سيطرة محددة ومراكز تمشيط متخصصة تهدف إلى تدمير البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، مع التركيز على تقليل التعرض للنيران المباشرة وغير المباشرة من خلال تبني سياسة الحركة والمناورة المستمرة بدلاً من التمركز الثابت الذي يجعل القوات أهدافاً سهلة للمسيرات الانتحارية.

وعلى الصعيد الاستخباراتي، يقود اللواء شلومي بيندر، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 'أمان'، عمليات تقييم يومية دقيقة مع قادة الوحدات الميدانية لتركيز النشاط الاستخباراتي على مسارات استراتيجية محددة، وذلك في ظل تحديات جسيمة تتمثل في تعدد الجبهات المفتوحة ومحدودية الموارد المتاحة لجمع المعلومات. وتتضمن هذه المسارات توفير إنذارات مبكرة لحماية القوات، وملاحقة نشاط المسلحين، وإحباط عمليات التنظيم الميداني، ومراقبة خطوط الإمداد بدقة.

كما تسعى الاستخبارات الإسرائيلية إلى بناء بنك أهداف واسع وشامل يشمل الشخصيات القيادية في حزب الله، تمهيداً لتنفيذ عمليات اغتيال مركزة عند توفر الفرصة العملياتية المناسبة. ويصف ضباط في الاحتياط ما يحدث بأنه 'حرب عقول' يومية تهدف إلى كشف أنماط العمل الجديدة التي يتبناها حزب الله، مع السعي لدفع قوات الحزب نحو الشمال، مما يجبرهم على استنزاف احتياطياتهم في بيروت وسهل البقاع وعلى الحدود السورية اللبنانية، وهو أمر يثير قلق القيادة العسكرية للحزب بشكل كبير.

أما من الناحية السياسية والدبلوماسية، فإن التقارير الأمنية تشير إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، حيث يبدو أن الشيخ نعيم قاسم يعلق آمالاً كبيرة على التدخل الإيراني للوصول إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وتتمحور هذه الرهانات حول قدرة طهران على انتزاع اتفاق وقف إطلاق نار يشمل لبنان كجزء من صفقة أشمل، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة وتعتبره خطاً أحمر.

ورغم الضغوط التي تمارسها إيران على حزب الله لمواصلة القتال رغم الضربات الموجعة التي يتلقاها يومياً، إلا أن هناك صراعاً خفياً بين الحاجة الميدانية للتهدئة وبين الأجندة الإيرانية الإقليمية. وفي الوقت الحالي، يعمل الجيش الإسرائيلي وفق توجيهات المستوى السياسي التي تقضي بوقف التوغل الواسع والتركيز على تمشيط المناطق المسيطر عليها، إلا أن هناك إجماعاً بين القادة الميدانيين على أن الحصانة ضد المسيرات تتطلب مرونة أكبر في التحرك.

وفي الختام، يبقى القرار النهائي بشأن استئناف التوغل البري أو توسيع نطاق العمليات لتشمل مناطق أكثر عمقاً مرتبطاً بشكل وثيق بنتائج المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وتتأرجح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالياً بين خيارين: إما سحب القوات تدريجياً في حال التوصل لاتفاق، أو شن عملية برية واسعة تهدف إلى رفع الحصانة عن قيادات حزب الله في بيروت وتحييد قدراتهم العسكرية بشكل نهائي.

وتشير الأجواء العامة داخل الأجهزة الأمنية إلى أن الكفة تميل نحو استئناف التوغل بالتوازي مع تنفيذ ضربات جراحية مكثفة، لضمان تحقيق أهداف أمنية طويلة الأمد تمنع عودة التهديدات الصاروخية والجوية إلى المناطق الشمالية من إسرائيل، مع الاستمرار في تدمير أي بنية تحتية قد تُستخدم لإطلاق المسيرات أو الصواريخ في المستقبل القريب





