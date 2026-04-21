كشفت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة قواتها على بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف، مع استمرار العمليات العسكرية النوعية ضد بنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية ضخمة خلال الساعات الماضية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الميداني اليوم الثلاثاء عن تحقيق تقدم جديد وملموس على جبهات القتال، حيث نجحت وحدات من مجموعة قوات الوسط في بسط سيطرتها الكاملة على بلدة غريشينو الواقعة في مقاطعة دونيتسك ، وذلك في إطار العمليات الهجومية المستمرة لتعزيز المواقع الاستراتيجية. وفي سياق متصل، تمكنت قوات الشمال من إحكام قبضتها على بلدة فيتيرينارنويه في مقاطعة خاركوف، مما يعكس تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الروسية في مناطق التماس الرئيسية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل ضغط روسي مكثف على طول خطوط المواجهة، حيث تشير التقارير الاستخباراتية والميدانية إلى تراجع الدفاعات الأوكرانية أمام الهجمات الروسية المتتالية. وعلى صعيد الخسائر البشرية والمادية، أفاد التقرير العسكري الروسي بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تجاوز عدد القتلى في صفوفها 1050 جنديا موزعين على مختلف محاور القتال. فقد سجلت منطقة مسؤولية قوات الغرب في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك خسارة نحو 195 جنديا، بينما شهدت جبهات مجموعة قوات الوسط في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك مقتل أكثر من 340 جنديا. كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر أخرى في منطقة مسؤولية قوات دنيبر في زابوروجيه، حيث فقدت أكثر من 55 جنديا، مما يعكس شراسة المعارك الجارية واستخدام روسيا لقوتها النارية المتفوقة لإلحاق الهزيمة بالتشكيلات الأوكرانية المتواجدة في تلك المناطق. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، استهدفت القوات الروسية بفعالية ورشات صناعية مخصصة لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع تخزينها ومنصات إطلاقها، إلى جانب ضرب نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب والقوات النظامية الأوكرانية في نحو 149 منطقة جغرافية متنوعة. في إطار متصل، أظهرت منظومات الدفاع الجوي الروسية كفاءة عالية في التعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت خلال اليوم الماضي من إسقاط 13 قنبلة جوية موجهة، و3 قذائف من نظام هيمارس الأمريكي المتطور، بالإضافة إلى تحييد 434 طائرة مسيرة أوكرانية. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سياسية مهمة أن موسكو تمتلك رؤية واضحة ومسبقة حول المآل النهائي للنزاع في أوكرانيا، مشددا على أن القيادة الروسية تمتلك استراتيجية مدروسة تضمن تحقيق أهداف العملية العسكرية، رغم أنها تفضل عدم الإفصاح عن التفاصيل بشكل علني في الوقت الراهن. وتعزز هذه المعطيات ما أعلنه رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، الذي أشار إلى نجاح القوات الروسية في تحرير 34 بلدة واستعادة مساحة تصل إلى 700 كيلومتر مربع من الأراضي خلال الشهرين الماضيين، مما يؤكد استمرارية الزخم الهجومي الروسي وقدرته على تغيير الواقع الميداني على الأرض لصالح موسكو بمرور الوقت، في ظل تآكل قدرات الجيش الأوكراني الدفاعية والهجومية على حد سواء نتيجة الضربات الروسية المركزة





العملية العسكرية الروسية وزارة الدفاع الروسية الجبهة الأوكرانية دونيتسك فلاديمير بوتين

