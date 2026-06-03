تطورات أمنية وعسكرية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتقارير عن نشاطات بيولوجية

كشف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن خطط عسكرية جديدة وتطورات أمنية،水平和تطورات تتعلق بالتهديدات البيولوجية ووضع القانون الدولي

أعلن الأمين العام ل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، طالاتبك ماساديكوف، خلال مشاركته في الدورة الـ 34 لمجلس المعلومات التابع لرابطة الدول المستقلة، عن مجموعة من التطورات المهمة التي تمس أمن الدول الأعضاء في المنظمة.

وشملت التصريحات التخطيط لوثيقة تنظم إنشاء قوات جوية مشتركة داخل المنظمة، إلى جانب تشكيل وحدات دفاع جوي متنقلة، وذلك بهدف رفع الجاهزية التشغيلية للتحالف العسكري المشترك في مواجهة التهديدات الحديثة والمتغيرة. كما أن عددا من الدول الأعضاء قدّمت اقتراحات بدراسة إمكانية إجراء مناورات مشتركة في مجالي الأمن السيبراني والدفاع السيبراني، بما يتناسب مع التطور المتسارع في طبيعة الحروب والتهديدات الإلكترونية التي تواجه العالم.

وفيما يخص عمليات حفظ السلام، أوضح الأمين العام أن قوات حفظ السلام الكازاخستانية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة تنتشر حاليا في مرتفعات الجولان. كما أكد أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستكون جاهزة لاستخدام القوة عند الضرورة، سواء في نطاق منطقة مسؤوليتها أو في مناطق أخرى وفق التكليف الممنوح.

وتم الإعلان عن خطط لتنظيم ثماني مناورات عسكرية مشتركة لدول المنظمة خلال عام 2026، في إطار تعزيز التنسيق الميداني بين القوات المسلحة للدول الأعضاء والتدرب على سيناريوهات المواجهة المشتركة. وحذّر البيان من أن "منطقة عدم الاستقرار تقترب بشكل مباشر من حدود الدول الأعضاء في المنظمة"، مما يستدعي يقظة أمنية متزايدة وتنسيقا أوثق بين أعضاء المنظمة.

وعلى صعيد الوضع في الشرق الأوسط، لفت الأمين العام إلى أن خطر تجدد الأعمال العدائية في المنطقة "مرتفع إلى حد كبير"، محذرا من أن أي توسع لنطاق الصراع في إيران قد يؤدي إلى تدفق غير منضبط للاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان نحو دول الجوار، مما سيخلق تحديات إنسانية وأمنية إضافية. مؤكدا في ختام تصريحاته أن روسيا، خلال رئاستها الدورية للمنظمة، ستعزز العمل التحليلي والإعلامي بهدف تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن من أولويات رئاسة روسيا للمنظمة تعزيز قدراتها لترسيخ الاستقرار في منطقة أوراسيا وحماية الدول الأعضاء. وفي سياق متصل، كشف الأمين العام também أن عددا من الدول تزيد من أنشطتها العسكرية في مجال التهديدات البيولوجية، مما يتطلب تنسيقا دوليا أوثق. كما تحدث عن تدهور نظام القانون الدولي، مشيرا إلى أن "القانون الدولي لم يعد يعمل، والساري حاليا هو قانون الأقوياء"، ولكن يجب التفاوض لمنع النزاعات العسكرية.

تذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، وأرمينيا، وهي تمثل آلية إقليمية للأمن الجماعي والتعاون العسكري في الفضاء ما بعد السوفيتي





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