تطورات في مفاوضات إيران والولايات المتحدة: نص مذكرة التفاهم لم يستكمل بعد

كشف مصدر دبلوماسي عن أن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يُستكمل بعد، رغم تقارير عن "تقدم كبير" في المفاوضات، مع استمرار الخلافات حول بنود حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وسط تقارير إعلامية متضاربة ومصادر دبلوماسية، كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يوم الخميس أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل بعد ولم يُعتمد رسمياً.

وأضاف المصدر أن الوسيط الباكستاني لم يُبلغ باكتمال النص، مؤكداً أن الإعلان عن أي اتفاق سيكون فور الانتهاء من صياغته النهائية وإبلاغ الوسيط والرأي العام، مبيّناً أن التقارير الغربية التي أشارت إلى إتمام الاتفاق غير دقيقة. وتحدثت تقارير سابقة عن توصل الجانبين إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والشروع في مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني.

وقد وصف موقع أمريكي التطورات بأنها "أكبر تقدم دبلوماسي" منذ بدء الحرب، إلا أن مسؤولين أكّدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية على النص المتفق عليه مبدئياً. وذكر مسؤول أمريكي أن التفاصيل النهائية ستُبحث خلال الجولات المقبلة من المفاوضات، مشيراً إلى أن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى يوم الثلاثاء، لكن كلا الجانبين كانا في حاجة إلى موافقات من القيادات العليا في بلديهما.

وبحسب المصادر، أبلغ الوفد الإيراني الوسطاء لاحقاً بحصوله على الموافقات اللازمة واستعداده للتوقيع، في حين لم تؤكد طهران ذلك رسمياً بعد، وطلب ترامب، وفقاً للمصادر، مهلة "لبضعة أيام" قبل اتخاذ قرار نهائي. ويشمل الاتفاق المزمع حسب المسؤولين الأمريكيين ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض رسوم أو تعرض السفن للمضايقات، مع التزام إيران بإزالة كافة الألغام من المضيق خلال مهلة 30 يوماً.

على صعيد موازٍ، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لن تسمح بأي إجراءات عسكرية أمريكية تُخل بسيادتها على مضيق هرمز، مؤكداً أن ممارسة هذه السيادة باتت أمراً راسخاً، ومحذراً من أي استفزازات أمريكية. من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات جديدة تستهدف "هيئة مضيق الخليج الإيرانية"، محذراً الشركات والدول من دفع أي رسوم عبور لهذه الهيئة أو محاولة إخفاء المدفوعات تحت مسميات مثل المساعدات، مما يعقد المشهد الدبلوماسي والمالي المرتبط بالمضيق





