تطورات متواصلة في الحرب الأوكرانية وتهديدات فيروس هانتا في سفينة سياحية

تستمر التفاعلات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بينما تتعامل إسبانيا مع أزمة سفينة سياحية مشتبه بها في تفشي فيروس هانتا. تشمل التحديثات هجمات على البنية التحتية في زابوريجيا، وقصف في القرم، ووقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى جهود لإدارة أزمة الصحة العامة على متن سفينة سياحية.

في تطورات متواصلة على الجبهة الأوكرانية، أعلن القائد العسكري لمنطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف صباح الأربعاء أن روسيا نفّذت هجوما على مرافق بنى تحتية صناعية في المنطقة، بينما أعلنت كييف أنها تلتزم وقفا لإطلاق النار من جانب واحد منذ منتصف الليل.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف سترد «بشكل مماثل» على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، في حين تدعو روسيا إلى هدنة للاحتفالات بالنصر على ألمانيا النازية في 9 مايو (أيار). من جهة أخرى، قُتل خمسة أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة المحلية سيرغي أكسيونوف الأربعاء.

كما قطعت روسيا خدمات الإنترنت عبر الهاتف الجوال عن كثير من المشتركين في موسكو، اليوم (الثلاثاء)، قبل العرض العسكري السنوي المقرَّر في التاسع من مايو (أيار). في الوقت نفسه، قتل 5 أشخاص، بينهم أفراد من فرق الإنقاذ، فضلاً عن إصابة العشرات، في ضربات روسية استهدفت منطقتين بأوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون اليوم (الثلاثاء). وأعلنت روسيا، الاثنين، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 مايو (أيار).

وردّت كييف بإعلان هدنة خاصة بها تبدأ اعتباراً من 6 مايو. في سياق آخر، أعلنت إسبانيا أنها ستستقبل السفينة السياحية التي تعرضت لتفش محتمل لفيروس هانتا في غضون «3 إلى 4 أيام» في جزر الكناري، وفق ما أعلنت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن «الطاقم والركاب سيخضعون لفحوص طبية فور وصولهم إلى الموقع، وستوفَّر لهم الرعاية اللازمة قبل نقلهم إلى بلدانهم»، مشيرة إلى أن ذلك «سيتم في أماكن ووسائل نقل خاصة تم تجهيزها خصيصا لذلك، مع تجنب أي اتصال مع السكان المحليين». وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الرأس الأخضر لم تكن قادرة على تنفيذ هذه العملية وأن جزر الكناري كانت أقرب مكان يملك القدرات اللازمة للتعامل مع ذلك.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس حكومة جزر الكناري الإقليمية مانويل دومينغيز إنه يفضّل أن تتّجه السفينة مباشرة إلى البرّ الرئيس الإسباني حيث تتوافر الموارد اللازمة للتعامل معها. كما قبلت الحكومة الإسبانية طلبا رسميا من الحكومة الهولندية لاستقبال الطبيب من سفينة (إم في هونديوس) وهو في وضع خطر وسينقل إلى جزر الكناري في طائرة طبية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشتبه في أن يكون فيروس هانتا انتقل من شخص إلى آخر على متن سفينة سياحية، حيث سُجّلت ثلاث وفيات، فيما لم تكن إسبانيا قد حسمت بعد قرارها لجهة السماح للسفينة بالرسو في موانئها. من جانبها، قالت مديرة قسم الاستعداد والوقاية من الأوبئة في المنظمة ماريا فان كيرخوف للصحافيين «نرجّح وجود انتقال بشري محدود للعدوى بين أشخاص كانوا على اتصال وثيق جدا».

وأضافت أن هناك اشتباها في أن الشخص الذي أُصيب أولا التقط العدوى قبل صعوده إلى السفينة السياحية. في سياق متعلق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، إنه يُجرى إعداد خطط لتأمين «سفر آمن لمواصلة الرحلة» للبريطانيين العالقين على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشٍ مشتبه به لفيروس «هانتا». وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أنه تم إدراج نحو 19 مواطناً بريطانياً كركاب على متن السفينة، التي كانت تبحر من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، بالإضافة إلى 4 من أفراد الطاقم البريطانيين





