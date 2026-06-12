تطورات قضية صبري نخنوخ وإحالته للمحاكمة الجنائية في قضايا بلطجة وغسيل أموال

تفاصيل إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية في 4 قضايا متنوعة تشمل البلطجة وغسيل الأموال والاتجار في الأسلحة والابتزاز.

شهدت الساحة القضائية المصرية تطورات متسارعة في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ ، حيث كشف الإعلامي والنائب مصطفى بكري عبر برنامجه حقائق وأسرار عن توقعات مؤكدة بإحالة نخنوخ رفقة عشرة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تورط المتهمين في سلسلة من الجرائم الجسيمة التي هزت الرأي العام، حيث يتضمن أمر الإحالة وقرار الاتهام أربع قضايا منفصلة ومترابطة في آن واحد. القضية الأولى والمتصدرة للمشهد هي قضية البلطجة واستعراض القوة، والتي ترتكز على واقعتين أساسيتين حدثتا في معارض سيارات بمنطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد، حيث تم استخدام القوة والترهيب لفرض السيطرة، وهو ما يعكس نمطاً إجرامياً في التعامل مع الخصوم والمنافسين في سوق السيارات.

ولم تتوقف الاتهامات عند حد البلطجة، بل امتدت لتشمل قضايا أخرى تبرز خطورة النشاط الإجرامي للمتهمين، حيث شملت القضية الثانية ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة داخل منزل صبري نخنوخ، مما يشير إلى تكوين تشكيل عصابي مسلح. أما القضية الثالثة فقد تمثلت في العثور على أدلة مادية ملموسة وآثار لجرائم متنوعة داخل مقر سكنه، بينما ركزت القضية الرابعة على عمليات غسيل الأموال والسرقة بالإكراه، وهي تهم تعكس محاولة تحويل أموال غير مشروعة إلى أصول قانونية للتغطية على مصادرها الإجرامية.

والأمر الأكثر صدمة هو ما كشفت عنه التحقيقات الجارية حالياً بشأن وقائع خطف مقترنة بالتعذيب وهتك العرض، وهي اتهامات تم استنباطها من خلال تحليل الفيديوهات والرسائل المسجلة على الهواتف المحمولة الخاصة بصبري نخنوخ وجون نخنوخ. هذه الأدلة الرقمية القاطعة أظهرت عمليات ابتزاز ممنهجة للضحايا بهدف إجبارهم على التنازل عن حقوقهم المالية وممتلكاتهم تحت وطأة التهديد والتعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما دفع النيابة لتقسيم هذه الوقائع إلى قضايا متعددة يتم إحالتها للمحاكمة بشكل منفصل لضمان دقة المسار القانوني.

وفي سياق متصل، برز تساؤل كبير حول مصير شركة فالكون للأمن والحراسة، وهي إحدى أكبر الشركات في هذا المجال، نظراً لامتلاك صبري نخنوخ نسبة 62% من أسهمها. وهنا تدخل النائب العام بقرارات حاسمة تهدف إلى الموازنة بين تطبيق القانون وحماية مصالح آلاف العاملين، حيث وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية عمل الشركة والوفاء بكافة تعاقداتها ومستحقاتها المالية لضمان عدم انهيار المؤسسة.

وأكد النائب العام أن قرار التحفظ على الأموال والممتلكات ينطبق فقط على صبري نخنوخ بصفته الشخصية، ولا يمتد ليشمل أصول الشركة أو أموالها التشغيلية. ولضمان سير العمل بنزاهة، كلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابات القاهرة بمتابعة أوضاع الشركة عن كثب، مع تعيين عنصرين لإدارة مجلس الإدارة وتوزيع الاختصاصات بينهما.

وقد أظهرت التقارير انتظام العمل داخل الشركة، حيث قام المدير المالي بتسليم خطاب للتشكيل الجديد للإدارة مع التعهد بتقديم تقارير دورية كل أسبوعين عن سير العمل وأحوال الموظفين الذين يصل عددهم إلى 7800 عامل، مما يعكس حرص الدولة على حماية فرص العمل من تداعيات القضايا الجنائية الشخصية للملاك. وعلى صعيد آخر، تداخلت القضية مع نزاعات شخصية واتهامات متبادلة، حيث أثارت الراقصة شمس جدلاً واسعاً بتوجيه اتهامات مباشرة لصبري نخنوخ بالتورط مع طليقها المطرب سعد الصغير في واقعة مقتل ابنتها، وقامت بتقديم بلاغ رسمي في هذا الشأن.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت القضية تحولات قانونية وأمنية لافتة، منها صدور قرار بحبس نخنوخ أربعة أيام على ذمة تحقيقات جديدة في غسل الأموال، وتأييد محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ على أمواله ورفض تظلماته. كما امتدت يد الاعتقالات لتشمل شخصيات أخرى مثل رجل الأعمال يحيى الصعيدي والمذيعة جولي أمين على خلفية ارتباطهما بقضايا نخنوخ. وفي تطور لافت، أعلن المحامي أسامة أبو المجد تنحيه رسمياً عن الدفاع عن صبري نخنوخ، مما يشير إلى تعقد الموقف القانوني للمتهم.

وفي مقابل ذلك، نفى هشام الإمام صاحب معرض السيارات أي صلة له بواقعة مشاجرة التجمع، مؤكداً أن اسمه ارتبط بالواقعة دون وجه حق، لتظل قضية صبري نخنوخ واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الآونة الأخيرة نظراً لتعدد الجرائم وتشابك العلاقات بين الاقتصاد والجريمة والقضاء





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صبري نخنوخ غسيل أموال القضاء المصري شركة فالكون جرائم بلطجة

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