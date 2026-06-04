تطورات متفرقة في الولايات المتحدة: ترمب الابن يدعم العملات المشفرة، القبض على رجل بمتفجرات في مطار، وتململ جمهوري من هيمنة ترمب

تقرير شامل عن ثلاثة أحداث بارزة في الولايات المتحدة: تصريحات دونالد ترمب الابن حول العملات المشفرة والحرب مع إيران، إلقاء القبض على رجل بحوزته عبوات ناسفة في مطار ساكرامنتو، وعلامات تململ داخل الحزب الجمهوري من سيطرة ترمب.

في إطار التطورات المتلاحقة في الولايات المتحدة، برزت ثلاثة أحداث رئيسية خلال الأيام الأخيرة تعكس تنوع القضايا التي تشغل الساحة الأميركية. أولها تصريحات دونالد ترمب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، الذي أشاد خلال منتدى في زيوريخ بمزايا العملات المشفرة ، داعياً إلى تبني تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي واصفاً دمجهما بأنه تغيير جذري.

كما علق ترمب الابن على الحرب المحتملة مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن والده سيبرم اتفاقاً مع طهران، لكنه استبعد كونه طرفاً في التفاصيل. هذه التصريحات تأتي في وقت توسع فيه عائلة ترمب أنشطتها الاستثمارية لتشمل العملات الرقمية. الحدث الثاني هو إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاماً في مطار ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، كان بحوزته عبوة ناسفة قوية إلى جانب ولاعة وسكين وأربطة بلاستيكية.

وأفاد الادعاء الفيدرالي بأن العبوة كانت مزودة بفتيل ومؤقت، وأن خبراء المتفجرات أكدوا أن المسحوق والفتيل قابلان للانفجار بطاقة عالية، ما يشكل خطراً على الطائرات. وقد مثل المتهم أمام محكمة فيدرالية ويواجه تهمة حيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني داخل مطار. أما الحدث الثالث فيتعلق بالتململ الجمهوري من هيمنة دونالد ترمب على الحزب، حيث صوت أربعة نواب جمهوريين على حد سلطات الحرب في إيران، وهو تصويت اعتبره ترمب غير وطني ووصف النواب بأنهم جمهوريون سيئون.

ورغم قلة عددهم، فإن هذا التصويت يمثل إشارة إلى أن بعض الجمهوريين بدأوا يرسمون هامشاً ضيقاً بين الولاء الكامل والانتقاد العلني، خصوصاً في قضايا الحرب والإنفاق والتعيينات. ويبدو أن الانقسام داخل الحزب الجمهوري يتسع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث يواجه النواب ضغوطاً من ناخبيهم الذين يرفضون الحروب الطويلة والمكلفة. في المجمل، تظهر هذه الأحداث الثلاثة أن الولايات المتحدة تشهد تغييرات في مجالات متعددة، من الاقتصاد الرقمي إلى الأمن الداخلي، ومن السياسة الخارجية إلى الديناميكيات الحزبية.

وبينما يظل دونالد ترمب شخصية مهيمنة في الحزب الجمهوري، إلا أن قبضته بدأت تواجه تحديات من داخل صفوفه، مما قد يؤثر على مستقبل القرارات السياسية في البلاد





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