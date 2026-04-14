تطورات جديدة في قضية اغتصاب الفنانة شاي لي أتاري تثير جدلاً واسعًا في إسرائيل

تتابع يديعوت أحرونوت تطورات قضية اغتصاب الفنانة الإسرائيلية شاي لي أتاري، مع ظهور ادعاءات جديدة و معركة قانونية حول نشر اسم المشتبه به، مما يثير نقاشاً حول العنف الجنسي وحماية الضحايا في المجتمع الإسرائيلي.

14 أبريل 2026 - 03:40 | آخر تحديث 14 أبريل 2026 - 03:40 أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ال إسرائيل ية عن تطورات دراماتيكية في قضية ال اغتصاب التي هزت الوسط الفني ال إسرائيل ي، والتي تورط فيها الفنانة والمغنية الشهيرة شاي لي أتاري . وفقًا للتقارير، تقدمت امرأة أخرى تدعى نعومة شحر بشكوى رسمية تتهم فيها ذات المشتبه به ب اغتصاب ها قبل أربع سنوات تقريبًا. أدلت شحر بشهادة تفصيلية في مقابلة تلفزيونية، سردت فيها تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له، مما أعطى زخمًا جديدًا للتحقيق الذي أعيد فتحه. هذه التطورات تأتي لتزيد من تعقيد القضية الأصلية وتلقي بظلالها على المشهد العام.

القضية الأساسية تعود إلى عام 2011، عندما تقدمت شاي لي أتاري بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية تتهم فيها رجلاً باغتصابها في موقف سيارات المبنى الذي كانت تسكن فيه. في عام 2022، قررت أتاري أن تكشف عن هذه الحادثة علنًا من خلال فيلمها الوثائقي الأخير ضوء مصباح واحد، مما دفع الشرطة إلى إعادة فتح التحقيق في القضية. الفيلم الوثائقي لعب دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على القضية وإثارة النقاش العام حول العنف الجنسي وثقافة الصمت في المجتمع الإسرائيلي.

تشهد القضية حاليًا معركة قانونية حامية الوطيس حول مسألة نشر اسم المشتبه به. سمحت محكمة تل أبيب المركزية بنشر اسم المشتبه به بعد تعزيز الأدلة والشبهات ضده، مما أثار جدلاً واسعًا. إلا أن المشتبه به تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا، التي قررت في مارس الماضي تأجيل قرارها وطلبت المزيد من الحجج القانونية الإضافية. كما طلبت المحكمة تقريرًا نفسيًا مفصلاً حول حالة المشتبه به، وبالأخص لتقييم خطر الانتحار المحتمل. هذه الخطوة تعكس حساسية القضية وتعقيداتها القانونية والنفسية، وتوضح التوازن الدقيق بين حماية حقوق المشتبه به وحق الضحايا في العدالة والكشف عن الحقيقة.

الصحيفة أكدت أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك شهادة نعومة شحر، أدت إلى زيادة الضغط العام على السلطات، وأصبح المشتبه به، الذي لا يزال اسمه محظورًا حاليًا، محورًا لحملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الحملات تعكس الانقسام المجتمعي حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، لا سيما فيما يتعلق بحماية خصوصية المشتبه به مقابل حق الضحايا في الكشف عن هويته وإحقاق العدالة.

شاي لي أتاري، المغنية وكاتبة الأغاني الإسرائيلية المعروفة، التي نجت أيضًا من هجوم 7 أكتوبر 2023، أصبحت رمزًا للصمود والنجاة في هذه القضية. قضيتها أثارت نقاشًا عامًا مكثفًا في المجتمع الإسرائيلي حول قضايا الاعتداءات الجنسية، وثقافة الصمت التي تحيط بها، وأهمية حماية هوية المشتبه بهم في مثل هذه الحالات. تعتبر هذه القضية جزءًا من اتجاه أوسع للكشف عن حالات الاعتداء الجنسي في الوسط الفني والثقافي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

تطالب العديد من الضحايا بتعديل القوانين المتعلقة بنشر أسماء المشتبه بهم، بهدف تسهيل عملية الإبلاغ عن الجرائم وتشجيع الضحايا على التحدث. هذا الجانب يسلط الضوء على أهمية الإصلاحات القانونية والمجتمعية اللازمة لضمان بيئة آمنة للجميع، وتمكين الضحايا من طلب العدالة دون خوف أو تردد. القضية بأكملها تعكس تحديات معقدة تواجه المجتمع الإسرائيلي في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، وتعزز الحاجة إلى وعي أكبر وحوار مفتوح حول هذه المسألة الحساسة.





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شاي لي أتاري اغتصاب إسرائيل العنف الجنسي نعومة شحر الوسط الفني قضاء

United States Latest News, United States Headlines