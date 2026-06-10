تطورات الشرق الأوسط: استراتيجيات إسرائيلية وضغوط أمريكية وصراعات داخلية في الكنيست

تقرير مفصل يتناول محاولات نتنياهو استمالة اللبنانيين ضد حزب الله، وفرض واشنطن عقوبات على شبكات تسليح إيرانية في الصين، وجدل إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية في إسرائيل.

شهدت الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط تطورات متسارعة تعكس حالة من الاحتقان السياسي والعسكري، حيث برزت محاولات إسرائيل ية لزعزعة التحالفات الداخلية في لبنان عبر رسائل مباشرة وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الشعب ال لبنان ي.

وفي خطوة تهدف إلى فصل الحاضنة الشعبية عن التنظيمات المسلحة، دعا نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى رؤية إسرائيل في مواجهة حزب الله، معتبراً أن لبنان قد تحول إلى رهينة بيد تنظيم موالٍ لإيران يستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات إرهابية. وأكد نتنياهو في رسالته المصورة أن إسرائيل لا تخوض حرباً ضد الشعب اللبناني بل ضد حزب الله، واعداً بمستقبل من الأمن والازدهار لجميع الأطفال بمجرد تفكيك هذا التنظيم.

وتتزامن هذه الدعوات مع تحركات دولية يقودها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أعلن عن إرسال بعثة تقصي حقائق إلى لبنان للتحقق من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي رافقت اندلاع المواجهات العسكرية، مما يشير إلى تزايد القلق الدولي من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة. وعلى صعيد آخر، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على طهران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة التي استهدفت ستة أفراد وأربعة كيانات، من بينهم جهات تعمل في الصين وهونغ كونغ.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن هذه العقوبات تأتي في إطار حملة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل وشبكات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، حيث كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن وجود شبكات مصرفية سرية تسهل هذه العمليات. وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً بسبب تأخرها في المفاوضات، بينما تصر طهران على تقييم المسارات الدبلوماسية رغم الضربات المتبادلة.

هذا التصعيد الأمريكي الإيراني يتداخل بشكل وثيق مع الحسابات الإقليمية، حيث دخلت المواجهة بين إيران وإسرائيل مرحلة أكثر تعقيداً تتجاوز مجرد تبادل الضربات العسكرية لتشمل رهانات اقتصادية وسياسية مرتبطة بالردع الإقليمي والدور الأمريكي في المنطقة. أما داخلياً في إسرائيل، فإن الصراعات السياسية والاجتماعية تطل برأسها من جديد، حيث وافق الكنيست على مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح لغالبية اليهود المتشددين بتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية.

هذا المشروع الذي اقترحته الأحزاب المتشددة يهدف إلى ترسيخ مكانة دراسة التوراة كقيمة أساسية في قانون أساسي، وهو ما أثار موجة عارمة من الانتقادات من قبل المعارضة التي ترى في ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الأمنية. وفي الوقت الذي تعاني فيه الجبهة الداخلية من هذا الانقسام، تبرز توترات دبلوماسية خارجية، حيث منعت فرنسا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وهو الإجراء الذي وصفته إسرائيل بالمخزي.

وبالتوازي مع ذلك، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد على أي تهديد قد يمس جمهورية شمال قبرص التركية، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط، حيث تتداخل الملفات الأمنية والعرقية والدينية لترسم صورة منطقة تعيش حالة من عدم الاستقرار الدائم





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