تطورات المشهد الرياضي العالمي: استقالة دونوفان وتجديدات فيلا وتطلعات أميركا

شهدت الساحة الرياضية العالمية تحركات واسعة النطاق شملت تغييرات فنية في أندية كرة السلة الأميركية واستعدادات هندسية في الملاعب الإنجليزية، بالإضافة إلى تطلعات منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم. ففي خطوة مفاجئة، أعلن بيلي دونوفان ، المدير الفني لفريق شيكاغو بولز لكرة السلة، عن استقالته من منصبه بعد مسيرة استمرت ست سنوات مع النادي.

وجاء هذا القرار عقب سلسلة من النقاشات الطويلة والمعمقة مع إدارة النادي، حيث فضل دونوفان الرحيل بدلاً من العمل تحت مظلة الإدارة الجديدة، معتبراً أن من حق الإدارة القادمة تعيين جهاز فني يتوافق مع رؤيتها المستقبلية للمنظومة، وهو ما يعكس رغبته في إفساح المجال لعملية إعادة بناء شاملة للفريق. على صعيد آخر، وفي إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن خطة طموحة لتجديد وتوسيع مدرجات ملعب فيلا بارك التاريخي. وتهدف هذه الأعمال الإنشائية إلى رفع سعة الملعب لتتجاوز 50 ألف متفرج، مما يضمن معايير استضافة عالمية. وبالرغم من أن هذه الأعمال ستؤدي إلى خفض سعة الملعب إلى قرابة 37 ألف متفرج خلال الموسم المقبل، إلا أن النادي اتخذ قراراً بتقليص الجدول الزمني للتجديدات ليقتصر التأثير على موسم واحد فقط، وذلك لضمان جاهزية الملعب في الوقت المناسب لاستقبال المباريات القارية الكبرى، خاصة في ظل اقتراب الفريق من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفي سياق مختلف يعكس نمو كرة القدم في الولايات المتحدة، أكد النجم كريستيان بوليسيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، أن المنتخب الأميركي الحالي يمتلك أقوى تشكيلة في تاريخه على الإطلاق. وشدد بوليسيتش في تصريحات إعلامية على أن العمق والجودة الموجودين في قائمة اللاعبين يمنحان الجماهير الأميركية أسباباً قوية للتفاؤل قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بلاده بالتعاون مع كندا والمكسيك. وأشار إلى أن هذا التطور النوعي في مستوى اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية يعزز من فرص المنتخب في تحقيق نتائج متميزة على أرضه وبين جماهيره في البطولة القادمة، وسط اهتمام شعبي متزايد باللعبة على المستوى الوطني





بيلي دونوفان أستون فيلا كريستيان بوليسيتش شيكاغو بولز يورو 2028

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الـ'يويفا' يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي يورو 2028 و2032كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 'يويفا' عن موعد الإعلان عن مستضيفي بطولتي أمم أوروبا 2028 و2032.

Read more »

غاريث بيل يدعم ملف بريطانيا لاستضافة «يورو 2028»أعلن النجم الويلزي غاريث بيل، الخميس، دعمه ملف بريطانيا وآيرلندا لاستضافة بطولة أمم أوروبا «يورو 2028».

Read more »

النصر يمدد عقد الغنام إلى 2028أعلن نادي النصر السعودي تمديد عقد الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام حتى عام 2028.

Read more »

353 مليار ريال حجم سوق العقارات في السعودية بحلول 2028353 مليار ريال حجم سوق العقارات في السعودية بحلول 2028

Read more »

«يويفا» يكشف مستضيفي يورو 2028 و2032«يويفا» يكشف مستضيفي يورو 2028 و2032

Read more »

غريزمان يوقّع مع نادٍ أمريكيوأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن غريزمان وقع عقداً مع أورلاندو يبدأ في يوليو 2026 ويمتد حتى موسم 2027-2028 مع خيار التمديد لموسم 2028-2029.

Read more »