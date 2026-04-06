تطورات متسارعة في الشرق الأوسط: استخبارات كوريا الجنوبية ترصد تحركات بيونغ يانغ، وتصاعد التوترات الإقليمية

تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة، حيث كشفت استخبارات كوريا الجنوبية عن موقف بيونغ يانغ من الأزمة الإيرانية، بينما تتواصل التوترات الإقليمية مع تبادل الاتهامات والتهديدات، وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط ، كشفت وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية عن موقف بيونغ يانغ من التطورات الأخيرة في إيران . في هذا السياق، صرح جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية لم تقدم أي دعم عسكري أو مادي ل إيران منذ اندلاع الصراع في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب نقلاً عن الجهاز، أن كوريا الشمالية امتنعت عن تقديم التعازي في وفاة المرشد الأعلى ال إيران ي آية الله علي خامنئي، ولم تهنئ خلفه المنتخب.

علاوة على ذلك، اكتفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بتعليقين موجزين على الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، دون أن تدين واشنطن أو تدعم طهران، خلافا لمواقف دول أخرى مثل روسيا والصين. يرى المحللون أن هذا الموقف يعكس استراتيجية بيونغ يانغ الهادفة إلى توسيع هامش المناورة الدبلوماسية، خاصة في ضوء القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل.\من جهة أخرى، يشوب هذا التحليل بعض التناقضات، حيث سبق للخارجية الكورية الشمالية أن أدانت العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في وقت سابق، واتهمتها بالتحرك وفق مصالح ذاتية. كما أكدت في مناسبة أخرى احترامها لحق الشعب الإيراني في اختيار قيادته. في سياق متصل، حذرت الخارجية الإيرانية جميع دول العالم من تقديم أي شكل من أشكال الدعم للولايات المتحدة، مؤكدة أن أي طرف يسهم في ما وصفته بـ الجرائم الأمريكية سيواجه المساءلة القانونية الدولية. وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مسؤول المدفعية في تنظيم فرقة الإمام حسين، كمال ملحم، خلال غارة جوية استهدفت المقر الرئيسي لإدارة النيران للفرقة. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن جاهزية 12 مليون متطوع للدفاع عن البلاد، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات. في الوقت نفسه، دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى مراجعة تقييمات المخاطر على البنية التحتية في ضوء التهديدات الجديدة، بما في ذلك الوضع المتوتر في المنطقة المحيطة بإيران.\تتوالى التطورات في المنطقة مع تزايد التوتر بين الأطراف الفاعلة. فقد أعلنت منصة ناتسيف نت الإسرائيلية عن تعليق مثير حول كراهية المصريين لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الكراهية قد تصل إلى درجة أن المصريين سيعلنون العداء لإسرائيل إذا تمكنوا من جعل الطيور تتكلم. في سياق مختلف، كشفت تقارير عن عزم كوريا الجنوبية إرسال مبعوثين إلى ثلاث دول عربية بحثًا عن مسارات بديلة لإمدادات النفط، وذلك في ظل المخاطر التي تواجهها في استيراد النفط من الشرق الأوسط. من جانبها، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تراجع سفينتي غاز قطريتين عن عبور مضيق هرمز وعودتهما باتجاه سواحل الإمارات، في إشارة إلى التوتر المستمر في المنطقة. وفي سياق آخر، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة الدولية بإدانة الهجوم على منشأة بوشهر. في المقابل، شككت وزارة الخارجية الإيرانية في الرواية الأمريكية لإنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته فوق الأراضي الإيرانية، متحدثة عن عملية خداع لسرقة اليورانيوم من إيران. وأخيراً، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خطة عملياتية شاملة تستهدف المنشآت الطاقوية الإيرانية، وهي جاهزة للتنفيذ الفوري متى صدر القرار السياسي بذلك. هذا بالإضافة إلى إعلان السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم بالإعدام في حق المدعو علي فهيم، و هو أحد المتورطين في أعمال الشغب، بالإضافة إلى الإعلان عن اعتقال المئات ممن وصفوا بالعملاء المرتبطين بأمريكا وإسرائيل. و في يومها الثامن و الثلاثين، لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة مع استمرار الغارات و الهجمات المتبادلة و سعي الوسطاء الإقليميين إلى التوصل لوقف إطلاق النار. و في سياق منفصل، أفادت تقارير إعلامية أن طلب اليابان لصواريخ توماهوك أمريكية الصنع مهدد بالتأخير بسبب استنزاف المخزون الأمريكي في الحرب مع إيران





