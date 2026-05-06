تطورات إقليمية ودولية: من الحريق في طهران إلى تعليق عملية «مشروع الحرية» في هرمز

تغطي هذه التقارير الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحادث في جزيرة قشم، وتطورات الأسواق العالمية، وتعليق عملية «مشروع الحرية» في مضيق هرمز، وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين، والحريق في طهران، والدعوة الأوروبية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أفادت مصادر محلية في منطقة هرمزجان ال إيران ية عن سماع دوي قوي في جزيرة قشم جنوب البلاد، نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع، دون وقوع أي اصطدامات أو أضرار أو انفجارات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد عمليات اعتراض الطيران المسير فوق الأراضي الإيرانية، لا سيما في منطقة العاصمة طهران، على الرغم من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. من جانب آخر، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب بأكثر من 2%، مدعومة بضعف الدولار، بينما تراجع سعر النفط، ما خفف من المخاوف بشأن التضخم.

وفي السياق السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تعليق عملية «مشروع الحرية» العسكرية التي كانت تهدف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، بعد يوم واحد فقط من انطلاقها. كما شدّد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الإقليمية. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن انتهاء العمليات الهجومية الأمريكية ضد إيران.

وفي السياق الدبلوماسي، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانغ يي، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الزيارة في ظل تزايد الضغوط الأمريكية على الصين لممارسة الضغط على إيران، لا سيما بشأن أنشطة إيران في المضائق. وفي السياق المحلي، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 36 آخرين.

ونشرت صور ومقاطع فيديو تظهر عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من موقع الحادث، وسط مخاوف من انتشار الحريق بسبب قابلية المواد الخارجية للمبنى للاشتعال. وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة. وفي السياق الدولي، دعا أكثر من 400 دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراضي فلسطينية.

ووافقت إسرائيل في أغسطس 2025 على مشروع E1، الذي سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية





