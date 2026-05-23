تطورات دولية: فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها والنرويج تستعد لسيناريوهات الحرب

تقرير مفصل يتناول قرار فرنسا بحظر دخول وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واستعدادات النرويج الدفاعية الشاملة لمواجهة التهديدات الروسية، وتصاعد التوترات في لبنان والصومال.

شهدت الساحة الدبلوماسية الفرنسية تطوراً لافتاً عقب إعلان وزير الخارجية جان نويل بارو عن قرار رسمي يقضي بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.

جاء هذا القرار الصارم نتيجة لتصرفات بن غفير التي وصفها الوزير الفرنسي بأنها لا يمكن وصفها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمليات تنكيل وتعامل قاسٍ مع نشطاء كانوا على متن أسطول الصمود العالمي. هذا الأسطول الذي كان يسعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، تعرض للاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية قبالة السواحل القبرصية، حيث تم اعتقال المشاركين فيه قبل أن يتم ترحيلهم لاحقاً.

وقد أثار هذا السلوك غضباً واسعاً في الأوساط الدولية والفرنسية، خاصة وأن من بين المعتقلين مواطنين فرنسيين وأوروبيين تعرضوا لإهانات وانتهاكات صارخة، مما دفع باريس لاتخاذ هذا الإجراء الوقائي والسياسي للتعبير عن رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية وتسيء إلى كرامة الأشخاص الموقوفين. وفي سياق مختلف تماماً ولكن لا يقل خطورة، بدأت النرويج التي تتشارك الحدود مع روسيا في تنفيذ استراتيجية أمنية مكثفة تهدف إلى إعداد مواطنيها لاحتمالية اندلاع حرب، وذلك في ظل استمرار النزاع الروسي الأوكراني الذي دخل عامه الرابع.

وقد أطلقت أوسلو مفهوم الدفاع الشامل لعام 2026، وهو توجه استراتيجي يسعى إلى دمج كافة قطاعات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات والجيش، في منظومة استعداد واحدة لمواجهة أي أزمات طارئة أو مواجهات عسكرية محتملة. وتتضمن هذه الخطة إعادة إحياء وتطوير شبكة الملاجئ التي يعود تاريخ إنشائها إلى حقبة الحرب الباردة، مثل ملجأ سانت هانسهاوغن الضخم الذي يتسع لأكثر من ألف شخص.

ويسعى مدير الدفاع المدني أويستين كنودسن إلى تحديث آلاف الملاجئ لتكون قادرة على الحماية من التهديدات الحديثة بما في ذلك الهجمات البيولوجية والكيميائية والنووية، بالإضافة إلى التصدي لخطر الطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في الحروب المعاصرة. كما تهدف الحكومة النرويجية إلى رفع عدد أفراد الدفاع المدني إلى 12 ألف فرد، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي لتصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، مستفيدة من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الأوكرانيون في حماية المدنيين خلال الغزو الروسي، مما يعكس حالة القلق العميق من تمدد النزاع إلى دول شمال أوروبا.

أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد تصاعدت حدة التوترات الميدانية في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 6 من المسعفين والعاملين في المجال الطبي نتيجة غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق في جنوب البلاد خلال 24 ساعة فقط. هذا التصعيد الميداني يتزامن مع ضغوط سياسية وعقوبات أمريكية استهدفت ضباطاً في الجيش اللبناني والأمن العام، في خطوة غير مسبوقة سبقت المفاوضات الأمنية المقترحة بين بيروت وتل أبيب.

وفي محور آخر من التوترات الإقليمية، تواصل الصومال إدانتها للتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال الانفصالي، خاصة بعد اعتراف إسرائيل بهذا الإقليم في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تعميق الوجود الإسرائيلي هناك وإثارة غضب دولي واسع. ويرى خبراء إدارة الأزمات أن هذه التهديدات المتداخلة، سواء كانت نزاعات حدودية أو أزمات مناخية أو تنافساً بين القوى العظمى أو أوبئة، باتت أكثر تعقيداً وتداخلاً مما كانت عليه في العقود الماضية، مما يفرض على الدول تبني سياسات استباقية شاملة لضمان أمنها القومي واستقرارها الداخلي في وجه عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين





