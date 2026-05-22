تطور تقنيات "التزييف العميق اللحظي" يثير مخاوف بشأن سلامة الحسابات الشخصية والبنكية

تكنولوجيا ذكاء اصطناعي منظومات أمنية
📆5/22/2026 5:17 AM
📰skynewsarabia
تتصاعد المخاوف بشأن سلامة الحسابات الشخصية والبنكية بعد ظهور أساليب تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اختراق المنظومات الأمنية. يندرج استخدام تقنيات "القناع الرقمي" ضمن تقنيات "الريل تايم دييب فيك"، التي تعتمد على محاكاة تعبيرات الوجه وحركاته بشكل لحظي أثناء البث الحي.

ونتيجة لذلك، أصبحت معظم عمليات التحقق للدخول إلى الحسابات تعتمد حاليا على التحقق المباشر بوجه المستخدم، مما رفع مستوى التحديات الأمنية المرتبطة بهذه التقنيات. ويشدد استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم على ضرورة التفرقة بين احتمالية تعرض بعض الأنظمة لمحاولات خداع، وبين الحديث عن انهيار المنظومة الأمنية بالكامل

