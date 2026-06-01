تطورات جديدة في إيران: الرئيس بزشكيان يطلب إعادة النظر في أسلوب القيادة

تجددت الاضطرابات في النظام الإيراني، مع تقارير تتحدث عن استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، في وقت خرج به بتصريحات تعكس تحولًا نحو إعادة النظر في أسلوب القيادة.

تزايد الغموض حول وضع الرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان ، بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج به ب تصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار.

وذهب الرئيس الإيراني إلى ما يبدو أنه تحول نحو إعادة النظر في أسلوب القيادة، مشيرًا إلى أن إدارة البلاد لا ينبغي أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، بل يجب أن تشمل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب المواطنين. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه به إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة، إذ دعا بزشكيان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، محذرا من أن استمرار معدلات الاستهلاك الحالية قد ينعكس سلبا على قطاعات الإنتاج والصناعة.

وجاء نفي مكتب الرئيس الإيراني سريعًا، مؤكدا أن بزشكيان لم يقدم استقالته وأنه "لن يتوقف عن خدمة الشعب الإيراني". لكن تقارير غربية عدة أشارت في أوقات سابقة إلى حالة من الانقسام في النظام الإيراني، بشأن المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني تحولًا نحو إعادة النظر في أسلوب القيادة، معتبرًا أن الحكومة "أصبحت مستبعدة من القرارات الرئيسية"، وأن أطرافا متشددة داخل الحرس الثوري باتت تمسك بمفاصل أساسية في إدارة الدولة





