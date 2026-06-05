تطورات المشهد الدولي بين الصراعات السياسية والملاحقات القضائية والتوترات الأمنية

رصد شامل للمواقف الروسية تجاه أوكرانيا، والتحقيقات الفرنسية في جرائم حرب إسرائيلية، والقضايا الجنائية المرتبطة بإيران في لندن، وتحولات سياسية في السودان والعراق.

شهدت الساحة الدولية سلسلة من التطورات المتسارعة التي تعكس حالة الاحتقان السياسي والأمني في مناطق مختلفة من العالم، حيث برز الموقف الروسي بوضوح من خلال تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ.

فقد أكد بوتين بشكل قاطع استبعاده لعقد أي لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن مثل هذا الاجتماع لن يكون له أي جدوى حقيقية إلا إذا كان في مصلحة الجانب الأوكراني لمحاولة وقف تقدم القوات الروسية في الميدان. وشدد الرئيس الروسي على ضرورة ترك المجال للمختصين والخبراء للعمل على إيجاد حلول عملية وتفاهمات مسبقة، مؤكداً أن الاجتماعات بين الزعماء يجب أن تأتي كخطوة نهائية بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وفي سياق متصل، وجه بوتين انتقادات لاذعة للسياسات الغربية المتمثلة في العقوبات الاقتصادية وتجميد الاحتياطيات السيادية الروسية، معتبراً أن هذه الإجراءات ساهمت في تقويض الثقة بالنظام المالي العالمي وأدت إلى تراجع مكانة العملات الدولية مثل الدولار واليورو، مما فتح الباب أمام الدول النامية لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي. كما تطرق إلى ملف الطاقة، مشيداً بالتعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية ضمن تحالف أوبك بلس لضمان استقرار أسواق النفط العالمية ومواجهة تذبذب الإمدادات.

وعلى صعيد آخر في القارة الأوروبية، اتخذ القضاء الفرنسي خطوة قانونية هامة بفتح تحقيق أولي في جرائم يُشتبه أنها تصل إلى حد التعذيب وجرائم الحرب، وذلك على خلفية التعامل الإسرائيلي مع مواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. هذا الأسطول الذي كان يهدف في الأساس إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

وجاء تحرك مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الإرهاب في فرنسا بعد إحالة رسمية من وزارة الخارجية الفرنسية استناداً إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم الموظفين العموميين بالتبليغ عن أي جرائم مشتبه بها. وأفادت تقارير منظمي الأسطول بأن النشطاء تعرضوا لانتهاكات جسيمة، حيث أصيب عدد منهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفيات، فيما أبلغ ما لا يقل عن 15 ناشطاً عن تعرضهم لاعتداءات جنسية واغتصاب أثناء احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وفي بريطانيا، أصدرت محكمة وولويتش كراون حكماً بإدانة رجلين من الجنسية الرومانية بتهمة تنفيذ هجوم طعن استهدف الصحافي البريطاني من أصل إيراني، بوريا زراتي، الذي يعمل لدى قناة إيران إنترناشونال المعارضة لطهران. وأوضح الادعاء العام أن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً وبدقة، وقد تم بتكليف من طرف ثالث يعمل لصالح الحكومة الإيرانية التي تصنف القناة كمنظمة إرهابية.

وأشار ممثل الادعاء إلى وجود حملة ترهيب ممنهجة تستهدف صحافيي القناة، حيث انتشرت في طهران ملصقات تحمل صورهم تحت عنوان مطلوب حياً أو ميتاً. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من المحاولات الإيرانية لاستهداف الأصوات الناقدة لها خارج حدود بلادها، بما في ذلك محاولات إحراق مكاتب مرتبطة بالقناة في لندن وتتبع الصحافيين في دول أوروبية أخرى، مما يعكس تصاعد سياسة القمع العابر للحدود.

أما على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تداخلت الملفات الأمنية والسياسية بشكل معقد، حيث سجلت القوى السودانية المتباينة اختراقاً سياسياً عبر التوصل إلى رؤية مشتركة تهدف لإطلاق عملية سياسية تنهي الحرب الأهلية وتؤسس لانتقال سلمي للسلطة. وفي الوقت ذاته، ظهر رفض صريح من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لصيغ التفاهمات التي أُعلنت في واشنطن لوقف القتال في لبنان، مما يشير إلى استمرار حالة التوتر في المنطقة.

وفي العراق، شهدت مدينة سامراء مراسم رمزية تضمنت إنزال راية سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في خطوة تهدف إلى دمج هذا التشكيل ضمن هيكلية الجيش العراقي الرسمي، مما يعكس تحولات في موازين القوى الداخلية ومحاولات لتعزيز سيادة الدولة على السلاح





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