تطورات رياضية سعودية وإماراتية: عودة بنزيمة، استثمارات الهلال، و«ليلة الأبطال» في الرياض

آخر المستجدات الرياضية في السعودية والإمارات، تشمل عودة نجوم الهلال من الإصابة، اتفاقية الاستحواذ على نادي الهلال، واستضافة الرياض لفعاليات عالمية، ومطالبة شباب الأهلي بحقوقه في دوري أبطال آسيا.

شهدت ال رياضة السعودية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث تعافى نجوم الهلال كريم بنزيمة ، سالم الدوسري ، ومالكوم فيليب من الإصابات وعادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد حقق فوزًا وديًا على الفيحاء بنتيجة 2-1 كجزء من استعداداته. في المقابل، لا تزال الإصابات تطارد بعض اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم سالم الدوسري. على صعيد الاستثمارات الرياضية، أعلنت شركة المملكة القابضة عن اتفاقية ملزمة للاستحواذ على 70% من شركة نادي الهلال بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تاريخية تعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في القطاع الرياضي. هذا التطور يأتي بالتزامن مع سعي المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة.

وفي سياق آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن عودة عرض «ليلة الأبطال» (WWE Night of Champions) إلى الرياض في 27 يونيو المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض. يأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، ويؤكد على مكانة الرياض كوجهة رئيسية للأحداث الترفيهية والرياضية العالمية. كما تستضيف المملكة عرض «ريسلمانيا 43» في عام 2027، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بإقامة هذا الحدث خارج الولايات المتحدة وكندا.

وفي الإمارات، أكد عبد المجيد حسين، نائب رئيس نادي شباب الأهلي، على تمسك النادي بحقه الضائع بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية (كاس). هذه الأحداث تعكس الديناميكية المتزايدة للرياضة في المنطقة العربية، والجهود المبذولة لتطويرها وجعلها في مصاف الرياضات العالمية





