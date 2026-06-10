تطورات رياضية عالمية: تفوق إنجليزي في التحضيرات ولوائح جديدة من الفيفا

تقرير مفصل يتناول فوز المنتخب الإنجليزي على كوستاريكا في استعداداته لمونديال 2026، وبحث في تحولات لوائح انتقالات اللاعبين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المنتخب الإنجليزي ل كرة القدم يواصل تحضيراته المكثفة والجدية لاستقبال منافسات كأس العالم 2026 ، حيث حقق فوزاً مستحقاً ومريحاً على نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

هذه المباراة الودية التي استضافتها مدينة أورلاندو الأمريكية شهدت بعض التحديات التنظيمية بسبب الظروف الجوية الصعبة، حيث أدت العواصف الرعدية والبرق إلى تأجيل انطلاق اللقاء لمدة ساعة كاملة، وهو ما قد يؤثر عادة على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم، إلا أن كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل أثبتت جاهزيتها الذهنية والبدنية العالية وتجاوزت هذا الارتباك بسرعة. يأتي هذا الانتصار ليعزز سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب الإنجليزي في معسكره التحضيري، إذ سبق له الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف في مدينة تامبا، مما يعكس حالة من الاستقرار التصاعدي في الأداء الفني والتكتيكي تحت قيادة توخيل الذي يسعى لوضع بصمته الفنية الخاصة على الأسود الثلاثة قبل الدخول في غمار البطولة العالمية الكبرى.

بدأت المباراة بضغط إنجليزي واضح وسيطرة ميدانية كاملة، ولم يتأخر الهدف الأول كثيراً، حيث استطاع نائب القائد ديكلان رايس، نجم نادي أرسنال، تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة متقاطعة متقنة استغل فيها عرضية رائعة من زميله أنتوني غوردون. هذا الهدف رفع رصيد رايس إلى سبعة أهداف دولية في مسيرته مع المنتخب.

ومن ثم واصل غوردون تألقه الملحوظ في المباراة، ليس فقط كصانع أهداف بل كمسجل أيضاً، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد احتساب لمسة يد ضد مدافع كوستاريكا داخل منطقة الجزاء. وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتحديداً قبل النهاية بثلاث دقائق، أضاف المهاجم أولي واتكينز الهدف الثالث، ليختتم ليلة التألق الإنجليزي ويؤكد تفوق الفريق قبل انتقاله إلى مقر إقامته الرئيسي في مدينة كانساس سيتي.

يطمح توخيل من خلال هذه النتائج إلى إعادة إنجلترا لمنصات التتويج العالمية، خاصة وأن اللقب غاب عن خزائن البلاد منذ عام 1966، مع التركيز على مواجهات المجموعة الثانية عشرة القادمة ضد كرواتيا وغانا وبنما، حيث سيسعى الفريق لتقديم أداء قوي يضمن له التأهل للأدوار المتقدمة. على صعيد آخر من أخبار الساحرة المستديرة، شهدت الأروقة الإدارية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحولات جذرية في القوانين المنظمة لانتقالات اللاعبين المحترفين.

فقد أعلن الفيفا عن اعتماد لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، وهي خطوة جاءت نتيجة ضغوط قانونية وقضايا شائكة، أبرزها قضية اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا. هذه التغييرات القانونية لم تكن مجرد تعديلات إدارية بسيطة، بل كانت استجابة مباشرة لملاحظات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي وجهت انتقادات لاذعة للقواعد السابقة، معتبرة أنها تعرقل حرية تنقل اللاعبين المحترفين وتتعارض مع التشريعات الأوروبية المعمول بها في سوق العمل.

قضية ديارا كانت هي الشرارة التي كشفت عن الثغرات في نظام التعويضات وفسخ العقود، حيث واجه اللاعب تحديات قانونية ومالية كبيرة في الانتقال من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي إلى نادي شارلروا البلجيكي بسبب المطالبات المالية الضخمة التي فرضتها لوائح الفيفا السابقة، مما أدى إلى تعثر تعاقده وضياع فرص مهنية مهمة في مسيرته. وفي إطار السعي نحو تحقيق الشفافية والعدالة الرياضية، توصل الفيفا ونقابة اللاعبين المحترفين العالمية (فيفبرو) إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين إدارة كرة القدم واللاعبين.

تهدف اللوائح الجديدة إلى إيجاد إطار موضوعي، شفاف، وغير تمييزي ينظم عمليات الانتقال العالمية بشكل يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أندية أو لاعبين أو وكلاء. وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أن هذا الإطار الجديد سيعتمد بشكل أساسي على الحوار الاجتماعي والتوافق بين الشركاء الاجتماعيين، بحيث يتحول النظام من قواعد مفروضة من الأعلى إلى اتفاقية جماعية دولية تكون الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة الدولية.

وبذلك، يطمح الفيفا أن يلعب دور الضامن لهذا النظام الذي يوازن بين استقرار العقود وحق اللاعب في التنقل المهني. وفي سياق متصل، حاول رئيس الفيفا جاني إنفانتينو التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للاتحاد بخصوص قضايا التأشيرات وأسعار التذاكر المرتفعة لبطولات كأس العالم، مشيراً إلى أن الهيئة الكروية لا تملك السيطرة المطلقة على كافة التفاصيل اللوجستية الخارجية، معبراً عن أسفه لبعض الحوادث الفردية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تطوير اللعبة وضمان وصولها إلى الجميع بعدالة ومساواة تامة





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