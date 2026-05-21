تطورات المشهد السياسي والإنساني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أزمات متلاحقة وتحولات إقليمية

تقرير مفصل يتناول التوترات الإسرائيلية في غزة والضفة ولبنان، والتحركات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، والأزمات الاقتصادية في تونس، والنشاط التركي في آسيا الوسطى.

تشهد المنطقة العربية والشرق الأوسط حالة من الغليان الميداني والسياسي، حيث تصاعدت حدة التوترات عقب قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنشر مقطع مصور يوثق عمليات تنكيل مروعة مارستها السلطات الإسرائيلية ضد مئات الناشطين من أسطول الصمود العالمي، الذين تم اختطافهم من المياه الدولية أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب الدولي والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاقيات وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى بين الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. ومن الناحية الإنسانية، يبرز ملف حرمان آلاف الفلسطينيين في غزة من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي بسبب الحصار وإغلاق المعابر، حيث تحولت أحلام الكثيرين إلى مآسٍ شخصية فقدوا خلالها ذويهم، في حين يشير المسؤولون إلى وجود آلاف المنتظرين لأداء الفريضة منذ عام 2013.

وفي الضفة، تبرز مخططات تهجير تجمع الخان الأحمر البدوي كجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك الجغرافيا الفلسطينية ومنع قيام دولة مستقبلية عبر فصل شمال الضفة عن جنوبها في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تترقب الأوساط الدولية نتائج الجهود التفاوضية بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أنه ليس في عجلة من أمره بشأن الخطوات تجاه إيران، مشيراً إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لا تمثل ضغطاً زمنياً عليه، وملمحاً إلى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يخص تأجيل أي هجوم محتمل.

وفي الداخل الإسرائيلي، تزداد حالة الترقب بعد تصديق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان، وهو ما قد يمهد لمرحلة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي. وفي لبنان، تواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة السارية حصد الأرواح، حيث تم تسجيل عشرات القتلى والجرحى في فترات زمنية قصيرة، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى مستويات مفزعة.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة الصحية، تسلم وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين هبة طبية ضخمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تشمل أطنانًا من الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الحكومية، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية يوسف رجي في المغرب للمشاركة في مؤتمر وزاري بشأن حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. أما في شمال أفريقيا، فقد استضافت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً وزارياً لآلية دول جوار ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية الجزائر وتونس، لبحث سبل دعم الاستقرار في ليبيا ومواجهة التحديات الإقليمية.

وفي تونس، يعاني الاقتصاد من عودة موجات التضخم المرتفعة، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والملابس زيادات ملحوظة أثرت بشكل مباشر على الاستهلاك العائلي، وعزا محللون ذلك إلى الاقتراض المباشر وتراجع النمو الاقتصادي وغياب دور الدولة في تنظيم السوق، في حين شهدت البلاد إضراباً عاماً للمحامين في مناطق الشمال احتجاجاً على تجاهل السلطات لمطالبهم المهنية. وفي المغرب، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات فعاليات توعوية بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات للحد من الكوارث البيئية.

ومن زاوية أخرى، تواصل الشركات التركية تعزيز نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى، حيث توجت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان بتوقيع اتفاقيات استراتيجية شملت 13 قطاعاً حيوياً منها النقل والبناء والصحة، مما يعكس رغبة أنقرة في توسيع استثماراتها الخارجية وبناء شراكات متينة في تلك المنطقة الحيوية من العالم





