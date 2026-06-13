تطورات اقتصادية وتقنية وعسكرية واسعة في السعودية تعزز التنويع والاستثمار المشترك

تستعرض المقالة أبرز التطورات الاقتصادية في السعودية، من ارتفاع الودائع المصرفية والقروض العقارية، إلى استثمارات صندوق الاستثماراتات العامة في الطاقة المتجددة، والتعاون المتنامي مع روسيا في مشاريع ومذكرات تفاهم، والتحول نحو قوة إقليمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشراكات عسكرية جديدة، ومشاريع التعدين الواسعة.

أصدرت المملكة العربية السعودية سلسلة من التطورات الاقتصاد ية المهمة في الفترة الأخيرة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. على الصعيد المالي، سجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 177 مليار ريال منذ بداية العام الحالي، مقابل نمو القروض بنحو 80 مليار ريال فقط، مما ساهم في إعادة التوازن بين الجانبين وتحسين مؤشرات السيولة في النظام المصرفي.

كما ارتفعت القروض العقارية من المصارف التجارية إلى 967.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام، مما يعكس نشاطاً متزايداً في قطاع العقارات. ويشار إلى أن ارتفاع الوعي الاستثماري لدى العملاء يشجع التحول نحو الودائع الادخارية، مما قد ينعش الإقراض في عدة قطاعات اقتصادية أخرى قريباً. في سياق متصل، يساهم صندوق الاستثماراتات العامة السعودي في إعادة هيكلة الاقتصاد عبر استثمارات طويلة المدى في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية.

هذه الاستثمارات لا تهدف فقط إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بل تخلق تأثيراً مضاعفاً يحفز قطاعات المقاولات والخدمات الهندسية واللوجستية والتأمين، وتخلق طلباً مستداماً على الوظائف التقنية والمهنية عالية المهارة، مما يدعم تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. على المستوى الخارجي، شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 70 مشروعاً في قفزة تاريخية، كما ارتفعت الاستثمارات المتبادلة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقد تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ 1.28 مليار دولار، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في قطاعات متنوعة منها الطاقة والمعادن. وتسعى السعودية وروسيا حالياً إلى تعزيز الشراكة في قطاع المعادن لتطوير سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة واستدامة، بما يصب في مصلحة البلدين. هذا التعاون المكثف يعكس تسارع وتيرة الانفتاح السعودي على الشركاء الدوليين، ويساهم في جلب التقنيات والخبرات وخلق فرص النمو المستقبلية.

في جانب تكنولوجي، تتجه السعودية لتعزيز موقعها كرائد إقليمي في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية الموجهة للذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع أن تصبح أكبر سوق في الخليج لهذا القطاع بحلول عام 2030. ويعتمد هذا التوجه على عدة عوامل منها توافر رأس المال السيادي، ووفرة الطاقة نسبياً، ومتطلبات توطين البيانات، كلها مقارنة بأسواق عالمية تعاني من اختناقات في الشبكات والأراضي.

بشكل موازٍ، تواصل المملكة تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية عبر شراكات استراتيجية جديدة، including شراكة سعودية أمريكية قيد التطوير لتصنيع مسيّرات مسلحة بقدرة على ضرب أهداف على بُعد 1500 كيلومتر، مما يسهم في توطين 50% من التصنيع العسكري بحلول 2030. كما أعلنت السعودية عن تأهل 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أزوام كبرى لتطوير الثروات المعدنية الهائلة التي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).

وتأكيد السعودية على أنها ستظل مزوداً موثوقاً للطاقة تحت أي ظروف، يعزز من مكانتها كشريك اقتصادي عالمي أساسي





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