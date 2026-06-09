تطورات متلاحقة في العراق والضفة الغربية: هجمات بطائرات مسيرة وعقوبات على مستوطنين

هجمات بطائرات مسيرة تستهدف معسكرات للمعارضة الإيرانية الكردية في أربيل والسليمانية، بالتزامن مع عقوبات غربية على مستوطنين إسرائيليين بعد تقرير أممي يتهم إسرائيل بالدعم الرسمي لهجماتهم في الضفة الغربية.

شهد شمال العراق و الضفة الغربية المحتلة تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت طائرات مسيرة معسكرات للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان العراق ، في حين فرضت دول غربية عقوبات على مستوطنين إسرائيليين مع اتهامات أممية بـ'دعم رسمي' لهجماتهم ضد الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر أمنية عراقية الثلاثاء عن وقوع 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال شرقي أربيل، دون ورود تقارير عن إصابات. وكانت ضربتان سابقتان قد استهدفتا المعسكر نفسه يوم الاثنين، كما وقع هجومان يوم الأحد قرب السليمانية، أحدهما استهدف قاعدة للبشمركة والآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية. تأتي هذه الهجمات في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث أغلقت السلطات العراقية مجالها الجوي مؤقتا ثم أعادت فتحه بعد الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

وفي سياق متصل، أطلق الأمين العام لحركة النجباء العراقية تصريحات حادة رفض فيها أي تفاهمات مع القوى الدولية الداعمة لإسرائيل. على صعيد آخر، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج الثلاثاء إجراءات عقابية منسقة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، رداً على تدهور الأوضاع هناك. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اتهمت السلطات الإسرائيلية بالضلوع المباشر في هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين.

وذكرت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية قدمت دعما ماليا وعسكريا للمستوطنين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب. ووثقت اللجنة حالات اعتداء واختطاف وإساءة معاملة بحق أطفال فلسطينيين، من بينها حادثة في 19 أبريل 2025 حيث خُطفت فتاة 12 عاما وشقيقها 3 أعوام تحت تهديد السلاح وربطا بشجرة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي، بينما رفضت إسرائيل العقوبات ووصفتها بأنها إجراءات مخزية. وتعكس هذه الأحداث تعقيد المشهد في الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التوترات على أكثر من جبهة.

ففي العراق، تواصل الفصائل المسلحة استهداف معسكرات المعارضة الإيرانية الكردية، مما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع. وفي الضفة الغربية، يزيد عنف المستوطنين من الضغط على السلطة الفلسطينية ويدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية. ويأتي التقرير الأممي ليكشف عن تورط رسمي إسرائيلي في هذه الهجمات، مما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لإسرائيل. في الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف، حيث استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توماس براك في باريس لمناقشة التطورات.

كما تثار تساؤلات حول الوضع الاقتصادي في العراق بعد تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن طباعة تريليونات الدنانير لتغطية النفقات، وهو ما وصفه مراقبون بالمفاجأة من العيار الثقيل





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