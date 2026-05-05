تطورات إقليمية وعالمية: من تصريحات حزب الله إلى ابتكار بلاستيك قابل للتحلل

آخر المستجدات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تصريحات أمين عام حزب الله حول الوضع في لبنان، وتهديدات ترامب لإيران، بالإضافة إلى اكتشاف علمي واعد في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي.

أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكد عدم وجود أي وقف لإطلاق النار في لبنان ، مشدداً على استمرار العدوان الإسرائيلي. وأوضح نصرالله أن الحزب لن يقبل بفرض منطقة عازلة أو خط أحمر على الحدود ال لبنان ية.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز بأن إيران ستُدمَّر في حال هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في ما أسماه بـ'مشروع الحرية'. على صعيد آخر، حقق باحثون اختراقاً علمياً هاماً بتطوير نوع جديد من البلاستيك القادر على التحلل الذاتي عند الحاجة، مما يمثل خطوة واعدة نحو مكافحة التلوث البلاستيكي العالمي.

تعتمد هذه التقنية المبتكرة على دمج ميكروبات قابلة للتنشيط داخل تركيبة البلاستيك، بحيث تبقى هذه الميكروبات في حالة خمول أثناء الاستخدام العادي، ثم يتم تنشيطها لاحقاً لتفكيك المادة البلاستيكية بالكامل. تستغل هذه العملية قدرة بعض أنواع البكتيريا على إفراز إنزيمات تعمل على تكسير السلاسل البوليمرية، وهي المكون الرئيسي للبلاستيك.

وقد نجح الباحثون في استخدام سلالتين من البكتيريا تعملان بتناغم، مما أدى إلى تحلل البلاستيك بشكل كامل خلال ستة أيام فقط، ودون إنتاج جزيئات بلاستيكية دقيقة، والتي تعتبر من أخطر الملوثات البيئية. يأتي هذا الابتكار استجابة للتحدي الكبير الذي يمثله البلاستيك التقليدي، والذي يتميز بصلابته وقدرته على البقاء في البيئة لقرون طويلة، على الرغم من أن العديد من استخداماته، مثل مواد التعبئة والتغليف، تكون قصيرة الأمد.

لذلك، سعى الباحثون إلى تحويل هذه الصلابة من عيب بيئي إلى ميزة يمكن التحكم بها، من خلال برمجة توقيت تحلل المادة. ولتحقيق ذلك، قاموا بتطوير ما يعرف بـ'البلاستيك الحي'، وهو نوع من البلاستيك يحتوي على جراثيم بكتيرية مدمجة. تبقى هذه الجراثيم في حالة سبات حتى يتم تنشيطها، وعندها تبدأ بإفراز إنزيمين يعملان معاً لتفكيك سلاسل البوليمر إلى أجزاء صغيرة، ثم تحويل هذه الأجزاء إلى مكوناتها الأساسية.

كما استخدم الباحثون بكتيريا Bacillus subtilis بعد تعديلها وراثياً، ودمجوها مع بوليمر شائع الاستخدام يُعرف بـ'بولي كابرولاكتون'، والذي يستخدم عادة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخيوط الجراحية، وذلك لحماية الميكروبات حتى يتم تنشيطها. وعند إضافة وسط مغذ ورفع درجة الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية، تنشط البكتيريا وتبدأ عملية التحلل، والتي تكتمل في أقل من أسبوع وبكفاءة عالية تمنع تكون الجزيئات البلاستيكية الدقيقة.

لإثبات فعالية هذه التقنية، نجح الفريق في تصنيع جهاز إلكتروني مرن قابل للارتداء لقياس إشارات العضلات باستخدام هذا البلاستيك الحيوي، وقد عمل الجهاز بكفاءة ثم تحلل بالكامل خلال أسبوعين فقط. ويعتقد الباحثون أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة نحو تطوير مواد صديقة للبيئة، مع إمكانية توسيع استخدامها لتشمل أنواعاً مختلفة من البلاستيك، بما في ذلك البلاستيك أحادي الاستخدام. كما يطمح الفريق مستقبلاً إلى إيجاد طرق لتنشيط هذه المواد في البيئات المائية، حيث تتراكم كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة عن التأثيرات السلبية للبلاستيك الدقيق على صحة الإنسان، حيث أظهرت أن هذه الجسيمات يمكن أن تُحدث تغييرات في الأمعاء البشرية، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والاكتئاب، كما ارتبط ارتفاع مستويات البلاستيك الدقيق في المياه بزيادة خطر الإصابة بالإعاقات الجسدية والعقلية





